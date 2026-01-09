M i l a n o , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - V e r r a n n o e s e g u i t e l a p r o s s i m a s e t t i m a n a l e a u t o p s i e d e l l e d u e v i t t i m e m i l a n e s i , C h i a r a C o s t a n z o e A c h i l l e B a r o s i , m o r t e n e l r o g o d i C r a n s - M o n t a n à . I l p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o C a r l o S c a l a s , c h e h a d i s p o s t o i l b l o c c o d e l l e s a l m e , s i o c c u p e r à d e l l e r i c h i e s t e d e g l i a p p r o f o n d i m e n t i s u l d e c e s s o d e i d u e s e d i c e n n i , a t t i c h e c o n f l u i r a n n o n e l f a s c i c o l o a p e r t o d a l l a P r o c u r a d i R o m a c h e i n d a g a p e r o m i c i d i o c o l p o s o e i n c e n d i o . A l m o m e n t o è l ' u n i c o a t t o d i i n d a g i n e c h e è s t a t o a f f i d a t o a l l a P r o c u r a g u i d a t a d a M a r c e l l o V i o l a .