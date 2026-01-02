R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t i m i n u t i s t o f i r m a n d o i l d e c r e t o p e r d i c h i a r a r e l o s t a t o d i m o b i l i t a z i o n e n a z i o n a l e d e l s e r v i z i o d i p r o t e z i o n e c i v i l e " . L o h a d e t t o i l m i n i s t r o p e r l a P r o t e z i o n e c i v i l e N e l l o M u s u m e c i a C o f f e e B r e a k , s u L a 7 , s p i e g a n d o : " È u n o s t r u m e n t o c h e c o n s e n t e a t u t t e l e s t r u t t u r e d i p r o t e z i o n e c i v i l e i t a l i a n e , q u i n d i n o n s o l t a n t o q u e l l e d e l l e r e g i o n i c o n f i n a n t i d e l N o r d I t a l i a , c h e s i s o n o g i à a t t i v a t e p e r a l t r o , d i p o t e r i n t e r v e n i r e c o n u o m i n i e m e z z i . Q u e s t o a v v i e n e q u a n d o i l p a e s e c o l p i t o d a l l a c a l a m i t à n o n è p i ù n e l l e c o n d i z i o n i d i f a r f r o n t e a l l ’ e m e r g e n z a " .