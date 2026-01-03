B e r n a , 3 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I c o r p i d i q u a t t r o s v i z z e r i , t r a c u i d u e m i n o r e n n i , d e c e d u t i l a n o t t e d i C a p o d a n n o n e l l ' i n c e n d i o d e l b a r L e C o n s t e l l a t i o n n e l l a l o c a l i t à s v i z z e r a d i C r a n s - M o n t a n a , s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i e c o n s e g n a t i a l l e l o r o f a m i g l i e . L o h a r e s o n o t o l a p o l i z i a c a n t o n a l e d e l V a l l e s e . D o p o q u e s t a t r a g e d i a c h e h a c a u s a t o a l m e n o 4 0 m o r t i e 1 1 9 f e r i t i , h a s c r i t t o l a p o l i z i a i n u n c o m u n i c a t o , " l ' i m p o r t a n t e l a v o r o d i i d e n t i f i c a z i o n e " c o n d o t t o " d a l l a p o l i z i a c a n t o n a l e v a l l e s a n a , d a l D V I ( D i s a s t e r V i c t i m I d e n t i f i c a t i o n ) e d a l l ' I s t i t u t o d i m e d i c i n a l e g a l e h a p e r m e s s o d i i d e n t i f i c a r e , i n q u e s t a f a s e , d u e d o n n e s v i z z e r e d i 2 1 e 1 6 a n n i e d u e u o m i n i s v i z z e r i d i 1 8 e 1 6 a n n i " . " I c o r p i d e l l e p e r s o n e d e c e d u t e s o n o s t a t i c o n s e g n a t i a l l e l o r o f a m i g l i e . L e i n d a g i n i e l e p r o c e d u r e d i i d e n t i f i c a z i o n e r e l a t i v e a l l e a l t r e v i t t i m e , d e c e d u t e o f e r i t e , p r o s e g u o n o a t t i v a m e n t e " , h a a g g i u n t o l a p o l i z i a . I e r i , l a s t e s s a f o n t e a v e v a a n n u n c i a t o c h e 1 1 3 d e i 1 1 9 f e r i t i - s v i z z e r i , f r a n c e s i , i t a l i a n i , s e r b i , b e l g i - e r a n o s t a t i f o r m a l m e n t e i d e n t i f i c a t i , m a n o n a v e v a a n c o r a f o r n i t o a l c u n a i n d i c a z i o n e s u l l ' i d e n t i t à d e l l e p e r s o n e d e c e d u t e .