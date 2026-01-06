R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " E ' u n o s h o c k n a z i o n a l e " , l e v i t t i m e " s o n o f i g l i d i t u t t i e p e r m e c h e s i a n o i t a l i a n i , f r a n c e s i o s v i z z e r i n o n f a n e s s u n a d i f f e r e n z a . S i a m o p u r t r o p p o u n i t i i n q u e s t a t r a g e d i a e d o b b i a m o o r a f a r e i n m o d o d i a c c e r t a r e l e r e s p o n s a b i l i t à , d i p u l i r e i c o l p e v o l i , d i m o d i f i c a r e s e n e c e s s a r i o l e l e g g i d o v e d e v o n o e s s e r e m o d i f i c a t e p e r c h é u n a c o s a s i m i l e n o n s i r i p r o d u c a m a i p i ù " . L o h a d e t t o l ' a m b a s c i a t o r e s v i z z e r o i n I t a l i a , R o b e r t o B a l z a r e t t i , a T g 2 P o s t .