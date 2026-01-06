R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a i c o n t r o l l i m a n c a t i l a g i u s t i z i a d o v r à c u r a r e l a v e r i t à , p a r e c e n e s i a n o s t a t i 1 . 5 0 0 i n q u e s t o p e r i o d o , i n t u t t a C r a n s M o n t a n a , p e r c h é q u e s t o l o c a l e n o n s i a s t a t o c o n t r o l l a t o è u n a c o s a i n s p i e g a b i l e a p r i o r i , v e d r e m o c o s a c i d i r à l ' i n c h i e s t a . Q u a n t o a l l a p o r t a a l l ' u s c i t a d ' e m e r g e n z a , p a r e f o s s e u t i l i z z a t a p e r e n t r a r e p e r c h é d a v a s u l p i a n e r o t t o l o c h e d a v a a c c e s s o a d a l t r e s t a n z e " e " s e è s t a t a c h i u s a p e r e v i t a r e c h e q u a l c u n o e n t r a s s e s e n z a e s s e r e c o n t r o l l a t o " è " i n a c c e t t a b i l e " . L o h a d e t t o l ' a m b a s c i a t o r e s v i z z e r o i n I t a l i a , R o b e r t o B a l z a r e t t i , a T g 2 P o s t .