P a r a m a r i b o , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U n u o m o h a a c c o l t e l l a t o a m o r t e n o v e p e r s o n e , t r a c u i c i n q u e b a m b i n i , l a s c o r s a n o t t e n e l l a z o n a e s t d i P a r a m a r i b o , c a p i t a l e d e l S u r i n a m e , p i c c o l o p a e s e d i l i n g u a o l a n d e s e n e l n o r d d e l S u d A m e r i c a . L o h a r e s o n o t o l a p o l i z i a , p r e c i s a n d o c h e l ' u o m o è s t a t o f e r i t o e a r r e s t a t o . " N e l l a n o t t e t r a s a b a t o 2 7 e d o m e n i c a 2 8 d i c e m b r e , u n i n d i v i d u o d i s e s s o m a s c h i l e h a u c c i s o q u a t t r o a d u l t i e c i n q u e b a m b i n i c o n u n o g g e t t o t a g l i e n t e . U n s e s t o b a m b i n o e u n a d u l t o s o n o r i m a s t i g r a v e m e n t e f e r i t i e s o n o s t a t i t r a s p o r t a t i " a l l ' o s p e d a l e , s e c o n d o i l c o m u n i c a t o d e l l a p o l i z i a , c h e r i f e r i s c e d i a v e r d o v u t o s p a r a r e a l s o s p e t t a t o , c h e è s t a t o f e r i t o a l l e g a m b e e r i c o v e r a t o i n o s p e d a l e .