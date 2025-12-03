( A d n k r o n o s ) - I l l a n c i o d e l r e a l m e G T 8 P r o r a p p r e s e n t a u n p u n t o d i s v o l t a s t r a t e g i c o p e r i l b r a n d n e l m e r c a t o f l a g s h i p . I l d i s p o s i t i v o n o n s i l i m i t a a i n t e g r a r e h a r d w a r e d i p u n t a ( S n a p d r a g o n 8 E l i t e G e n 5 e t e l e o b i e t t i v o 2 0 0 M P , m a m i r a a r i d e f i n i r e l ' e s p e r i e n z a f o t o g r a f i c a s u s m a r t p h o n e a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' i c o n i c a a z i e n d a g i a p p o n e s e R I C O H G R e u n a c a m p a g n a d i p o s i z i o n a m e n t o c h e c e l e b r a l ' a u t e n t i c i t à . P e r c o m p r e n d e r e l a s t r a t e g i a c h e g u i d a q u e s t a e v o l u z i o n e e l ' i m p a t t o s u l m e r c a t o i t a l i a n o , a b b i a m o i n t e r c e t t a t o A n g e l i c a M a c i , I t a l y , D A C H & B e n e l u x P R M a n a g e r d i r e a l m e I t a l i a . I l G T 8 P r o s i p r e s e n t a c o m e i l " V e r o F l a g s h i p " , a n c h e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n R I C O H G R . Q u e s t a p a r t n e r s h i p v a o l t r e l ’ a s p e t t o t e c n i c o : q u a l è s t a t a l a v e r a s f i d a n e l p o r t a r e s u s m a r t p h o n e l a f i l o s o f i a “ S n a p B y N o R u l e s ” e l ’ e s p e r i e n z a d ’ u s o d i s t i n t i v a d e l l e f o t o c a m e r e R I C O H , c o m e i l m i r i n o i m m e r s i v o o i p r e s e t d i c o l o r e a n a l o g i c i ? P o s s i a m o a s p e t t a r c i c h e q u e s t o a p p r o c c i o , p i ù e s p e r i e n z i a l e e c r e a t i v o , d i v e n t i u n e l e m e n t o c h i a v e a n c h e n e i f u t u r i f l a g s h i p d i r e a l m e ? “ L a c o l l a b o r a z i o n e c o n R I C O H G R è s p e c i a l e p e r c h é n o n r i g u a r d a s o l o l a t e c n o l o g i a , m a u n v e r o m o d o d i i n t e n d e r e l a f o t o g r a f i a . L e f o t o c a m e r e G R s o n o i c o n e d e l l a s t r e e t p h o t o g r a p h y p e r c h é p e r m e t t o n o d i s c a t t a r e i n m o d o l i b e r o , s p o n t a n e o , s e n z a p r e o c c u p a r s i t r o p p o d e l l e i m p o s t a z i o n i . L a v e r a s f i d a , p e r n o i , è s t a t a p r o p r i o q u e s t a : p o r t a r e q u e l l o s t e s s o s p i r i t o s u u n o s m a r t p h o n e , c h e n a s c e p e r u n u s o m o l t o d i v e r s o . A b b i a m o l a v o r a t o p e r r e n d e r e l ’ e s p e r i e n z a i m m e d i a t a , i s t i n t i v a , c o s ì c h e c h i u s a G T 8 P r o p o s s a a v v i c i n a r s i a l l a f o t o g r a f i a i n m o d o p i ù n a t u r a l e e c r e a t i v o , s e n z a s e n t i r s i l i m i t a t o . I c o l o r i p i ù e s p r e s s i v i , l e f o c a l i a m a t e d a i f o t o g r a f i d i s t r a d a e l a r a p i d i t à d ’ u s o s o n o t u t t i e l e m e n t i c h e n a s c o n o d a q u e s t o c o n f r o n t o . C r e d o c h e q u e s t o s i a s o l o i l p u n t o d i p a r t e n z a : i n f u t u r o c o n t i n u e r e m o a u n i r e t e c n o l o g i a e s e n s i b i l i t à f o t o g r a f i c a p e r c r e a r e p r o d o t t i c h e n o n s i a n o s o l o a v a n z a t i , m a c h e i s p i r i n o d a v v e r o l e p e r s o n e ” I n u n m e r c a t o f l a g s h i p s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o , i l G T 8 P r o i n t r o d u c e u n t e l e o b i e t t i v o d a 2 0 0 M P U l t r a C l a r i t y . Q u a l è l a s t r a t e g i a d i r e a l m e p e r f a r p e r c e p i r e i l v e r o v a l o r e d i q u e s t a t e c n o l o g i a , a n d a n d o o l t r e i l s e m p l i c e n u m e r o d i m e g a p i x e l ? I n c h e m o d o f u n z i o n a l i t à c o m e l o z o o m o t t i c o 3 x p e r i r i t r a t t i e l e p e r f o r m a n c e a v a n z a t e i n c o n d i z i o n i d i s c a r s a i l l u m i n a z i o n e c o n t r i b u i s c o n o a d i f f e r e n z i a r e l ’ e s p e r i e n z a f o t o g r a f i c a o f f e r t a d a l G T 8 P r o ? “ N e g l i u l t i m i a n n i i n u m e r i n e l m o n d o s m a r t p h o n e s o n o d i v e n t a t i q u a s i u n a g a r a a s é . M a p e r n o i i 2 0 0 M P n o n s o n o u n ‘ e f f e t t o w o w ’ d a c o m u n i c a r e , b e n s ì u n m o d o c o n c r e t o p e r m i g l i o r a r e l e f o t o c h e s c a t t i a m o t u t t i i g i o r n i . O g g i l e p e r s o n e f o t o g r a f a n o s p e s s o a d i s t a n z a , f a n n o r i t r a t t i , c e r c a n o d e t t a g l i , z o o m a n o . I l n o s t r o t e l e o b i e t t i v o n a s c e p e r r e n d e r e t u t t o q u e s t o p i ù n a t u r a l e , p i ù n i t i d o e p i ù s e m p l i c e , a n c h e q u a n d o l e c o n d i z i o n i n o n s o n o i d e a l i . I l v e r o v a n t a g g i o n o n è i l n u m e r o i n s é , m a c i ò c h e p e r m e t t e d i o t t e n e r e : r i t r a t t i c o n p r o p o r z i o n i a r m o n i o s e , z o o m c h e n o n r o v i n a l ’ i m m a g i n e e p e r f o r m a n c e s t a b i l i a n c h e d i s e r a . L a n o s t r a s t r a t e g i a è f a r c a p i r e c h e , a l d i l à d e l l a c i f r a , l ’ u t e n t e t r o v a u n o s t r u m e n t o v e r s a t i l e c h e c a m b i a d a v v e r o l a q u a l i t à d e l l e s u e f o t o q u o t i d i a n e . E d è q u e s t o c h e d i f f e r e n z i a G T 8 P r o n e l m e r c a t o d e i f l a g s h i p ” L a c a m p a g n a “ I m p e r f e c t P h o t o g r a p h y ” c e l e b r a l a s p o n t a n e i t à e l ’ a u t e n t i c i t à , d i s t a n z i a n d o s i d a l l e i m m a g i n i p e r f e t t e e f i l t r a t e . I n c h e m i s u r a q u e s t a n a r r a z i o n e r i f l e t t e u n ’ e v o l u z i o n e n e l p o s i z i o n a m e n t o d i r e a l m e i n E u r o p a ? È u n t e n t a t i v o c o n s a p e v o l e d i p r o p o r s i c o m e b r a n d l i f e s t y l e - f i r s t , c a p a c e d i c o m p e t e r e s u l p i a n o e m o t i v o e c u l t u r a l e c o n m a r c h i c h e d a a n n i d o m i n a n o l a s c e n a f o t o g r a f i c a , c o m e A p p l e e S a m s u n g ? “ ‘ I m p e r f e c t P h o t o g r a p h y ’ r a p p r e s e n t a u n c a m b i a m e n t o i m p o r t a n t e p e r r e a l m e . P a r l i a m o a u n p u b b l i c o c h e v i v e l a f o t o g r a f i a i n m o d o s p o n t a n e o , c h e v u o l e r a c c o n t a r s i s e n z a f i l t r i , s e n z a l a p r e s s i o n e d e l l a p e r f e z i o n e a s s o l u t a . È u n m e s s a g g i o m o l t o v i c i n o a l m o d o i n c u i i g i o v a n i — e n o n s o l o — u s a n o o g g i l a f o t o c a m e r a d e l t e l e f o n o : p e r c a t t u r a r e m o m e n t i v e r i , n o n s e t f o t o g r a f i c i . Q u e s t a c a m p a g n a c i p e r m e t t e d i p o s i z i o n a r c i i n m o d o p i ù m a t u r o e c u l t u r a l e i n E u r o p a : n o n s o l o c o m e b r a n d c h e p r o d u c e t e l e f o n i p o t e n t i , m a v i c i n o a l l ’ e s p r e s s i o n e p e r s o n a l e . È u n t e r r e n o s u c u i g i o c a n o d a a n n i m a r c h i c o m p e t i t o r , m a a b b i a m o s c e l t o d i e n t r a r c i c o n u n a v o c e d i v e r s a , p i ù a u t e n t i c a , p i ù b a s a t a s u l l ’ i d e a d i l i b e r t à c r e a t i v a q u o t i d i a n a . E d è u n p o s i z i o n a m e n t o c h e c o n t i n u e r e m o a s v i l u p p a r e ” I l G T 8 P r o s u p p o r t a l a r e g i s t r a z i o n e v i d e o i n 4 K a 1 2 0 f p s c o n D o l b y V i s i o n e i n c l u d e o p z i o n i a v a n z a t e c o m e l ' 8 K a 3 0 f p s i n L o g 1 0 b i t . Q u e s t a a m p i a g a m m a d i f o r m a t i r i v e l a l ’ i n t e n t o d i r e a l m e d i r i v o l g e r s i a i c r e a t o r e v i d e o m a k e r s e m i - p r o f e s s i o n a l i . Q u a l i i n i z i a t i v e s p e c i f i c h e , o l t r e a l l ’ h a r d w a r e , h a p r e v i s t o i l b r a n d p e r c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a v i d e o s o l i d o e a t t r a t t i v o p e r q u e s t a n i c c h i a d i u t e n t i , i n p a r t i c o l a r e n e l m e r c a t o i t a l i a n o ? “ C o n G T 8 P r o v o l e v a m o r e n d e r e l a p r o d u z i o n e v i d e o d i a l t o l i v e l l o a c c e s s i b i l e d i r e t t a m e n t e d a l l o s m a r t p h o n e , p e r c h é o g g i c h i c r e a c o n t e n u t i h a e s i g e n z e m o l t o d i v e r s e r i s p e t t o a l p a s s a t o . I l v i d e o è d i v e n t a t o u n o s t r u m e n t o c e n t r a l e p e r c h i c o m u n i c a , l a v o r a s u i s o c i a l o c o s t r u i s c e l a p r o p r i a i d e n t i t à p r o f e s s i o n a l e , e s e r v o n o s o l u z i o n i r a p i d e , v e r s a t i l i e c r e d i b i l i . P e r q u e s t o n o n c i s i a m o c o n c e n t r a t i s o l o s u l l e s p e c i f i c h e t e c n i c h e , m a a b b i a m o l a v o r a t o s u l l ’ e s p e r i e n z a c o m p l e s s i v a : s t r u m e n t i i n t e l l i g e n t i c h e s e m p l i f i c a n o r i p r e s e a n c h e c o m p l e s s e c h e p e r m e t t o n o d i p a s s a r e s u b i t o a l l a f a s e d i e d i t i n g e c o n d i v i s i o n e , e u n a m i g l i o r e i n t e g r a z i o n e c o n i l n o s t r o e c o s i s t e m a , a n c h e s u l f r o n t e a u d i o c h e o g g i c o n t a q u a n t o l a q u a l i t à d e l l ’ i m m a g i n e ” .