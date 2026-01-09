R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l " C o p a s i r , c o m p e t e n t e p e r q u e s t e m a t e r i e , c o n l a r e l a z i o n e d e l g i u g n o 2 0 2 5 , h a e s c l u s o c h e G r a p h i t e , c i o è i l s i s t e m a c h e v i e n e f o r n i t o d a P a r a g o n , s i a s t a t o a d o p e r a t o n e i c o n f r o n t i d e i g i o r n a l i s t i . È u n a r e l a z i o n e c h e è s t a t a v o t a t a a l l ' u n a n i m i t à . D o p o d i c h é p e r ò c i s o n o a n c h e d u e P r o c u r e c h e s t a n n o l a v o r a n d o s u q u e s t o t e m a e c o n f i d i a m o c h e a n c h e q u i s i p o s s a a r r i v a r e a d a v e r e d e l l e r i s p o s t e . Q u e l l o c h e p o s s o d i r e i o , c h i a r a m e n t e , c h e i l G o v e r n o , p a r t i c o l a r m e n t e l e A g e n z i e d i i n t e l l i g e n c e , s t a f o r n e n d o t u t t o i l s u p p o r t o c h e è n e c e s s a r i o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n i g l i o , G i o r g i a M e l o n i , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i i n i z i o a n n o .