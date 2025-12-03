R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s e r v e s o l o p e n s a r e a q u a n d o s c r i v e r e m o l o S p a c e A c t , m a a n c h e a c o m e l o s c r i v e r e m o " . E l i s a b e t t a G a r d i n i D o n a z z a n , V i c e p r e s i d e n t e C o m m i s s i o n e p e r l ’ i n d u s t r i a , l a r i c e r c a e l ’ e n e r g i a ( I t r e ) d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o s u l n u o v o r e g o l a m e n t o e u r o p e o p e r l a s i c u r e z z a , l a r e s i l i e n z a e l a s o s t e n i b i l i t à d e l l e a t t i v i t à s p a z i a l i , h a s i n t e t i z z a t o c o s ì l a p o s t a i n g i o c o s u l l o S p a c e A c t , d e f i n e n d o l o “ u n a t t o c a r d i n e , m o l t o r i c h i e s t o e m o l t o a t t e s o ” m a a n c h e “ c o m p l e s s o , s t r a t i f i c a t o , s c r i t t o d a t r o p p i ‘ u m a n i ’ ” , c o n i l r i s c h i o d i d i v e n t a r e u n f r e n o a l l a c o m p e t i t i v i t à . D o p o a v e r c h i a r i t o l a f a s e d e l i c a t a d e i l a v o r i a B r u x e l l e s , D o n a z z a n , i n v i d e o c o l l e g a m e n t o a l l a c o n f e r e n z a S p a c e & U n d e r w a t e r – S p a c e E c o n o m y , S u b m a r i n e C a b l e s & C y b e r s e c u r i t y , o s p i t a t a n e i S a l o n i d i R a p p r e s e n t a n z a d e l l a C a s e r m a d e i C a r a b i n i e r i “ S a l v o D ’ A c q u i s t o ” a R o m a , h a r i c o r d a t o g l i e s i t i d e l l a r e c e n t e m i n i s t e r i a l e E S A a B r e m a , c o n “ u n a u m e n t o d e l b u d g e t d e l l ’ A g e n z i a e n u o v e i n i z i a t i v e , c o m e i l r i t o r n o d e l l ’ u o m o s u l l a L u n a ” , s e g n a l e d i u n a f a s e “ c r u c i a l e p e r l e p o l i t i c h e s p a z i a l i d e l l ’ U n i o n e e i n t e r n a z i o n a l i ” . S u l m e r i t o d e l l o S p a c e A c t , D o n a z z a n h a i n d i c a t o t r e p i l a s t r i s u i q u a l i “ a p p o g g i a r e ” i l r e g o l a m e n t o : “ s e m p l i f i c a z i o n e ” ( “ n o n v o g l i o e s s e r e l a ‘ T i m m e r m a n s d e l l o s p a z i o ’ ” ) , a p e r t u r a a p a e s i t e r z i e p a e s i l i k e m i n d e d , d e f i n i z i o n e d i “ s t a n d a r d i n t e r n a z i o n a l i ” i n u n d o m i n i o “ s e n z a c o n f i n i ” , d o v e i l r i s c h i o è c h e l ’ E u r o p a “ c o n t i n u i a d a u t o r e g o l a m e n t a r s i m e n t r e i l r e s t o d e l m o n d o n o n s i i m p o n e r e g o l e ” . D a q u i l ’ a v v e r t i m e n t o : “ L o S p a c e A c t s e r v e , m a s e s a r e m o g l i u n i c i a i m p o r c i q u e s t e r e g o l e a n d r e m o a d e t r i m e n t o d e l l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o m p e t e r e ” . L ’ e u r o d e p u t a t a h a i n s i s t i t o s u l l a n e c e s s i t à d i e v i t a r e g l i e r r o r i d e l G r e e n D e a l , c o n s t r u m e n t i “ d i s t o r s i v i d e l m e r c a t o ” c h e h a n n o a v v a n t a g g i a t o p r o d u z i o n i i n p a e s i “ t u t t ’ a l t r o c h e a m i c i d e l l ’ E u r o p a ” : “ B e n v e n g a n o l e r e g o l e , m a d e v o n o p o t e r e s s e r e c o n d i v i s e ” , a n c h e s u l f r o n t e a m b i e n t a l e ( d e b r i s , r o t t a m i , i m p a t t o o r b i t a l e ) , c o n i n v e s t i m e n t i s u t e c n o l o g i e p e r l a g e s t i o n e d e i d e t r i t i . U n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e è s t a t a r i v o l t a a l t e s s u t o i n d u s t r i a l e : “ D o b b i a m o r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e g a r a n t i r e a c c e s s o a i m p r e s e d i o g n i d i m e n s i o n e , n o n s o l o a i g r a n d i p l a y e r m a a t u t t a l a s u p p l y c h a i n d i p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e ” , h a s p i e g a t o , r i c h i a m a n d o i l l a v o r o d i a u d i z i o n i c o n i n d u s t r i a , a c c a d e m i a e i s t i t u z i o n i n a z i o n a l i . R i s p o n d e n d o a l l e l e t t u r e c r i t i c h e e m e r s e d o p o B r e m a , D o n a z z a n h a r e s p i n t o l ’ i d e a d i u n r a l l e n t a m e n t o t e d e s c o o i t a l i a n o s u l d o s s i e r : “ N o n s t i a m o t i r a n d o i n d i e t r o s u l l o S p a c e A c t : v o g l i a m o s c r i v e r e r e g o l e c h e v a d a n o b e n e p e r g l i S t a t i p i ù i m p o r t a n t i e p e r l ’ E u r o p a t u t t a . C i ò c h e f a b e n e a l l ’ i n d u s t r i a i t a l i a n a e d e u r o p e a f a b e n e a l l ’ E u r o p a ” , h a c o n c l u s o .