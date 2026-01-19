R o m a , 1 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " H o a p p r e s o c o n p r o f o n d o d o l o r e l e n o t i z i e s u l t r a g i c o i n c i d e n t e f e r r o v i a r i o o c c o r s o n e l l a r e g i o n e d e l l ’ A n d a l u s i a , c h e h a p r o v o c a t o n u m e r o s i v i t t i m e e f e r i t i " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a i n u n m e s s a g g i o a l r e d i S p a g n a F i l i p p o V I . " I l n o s t r o p e n s i e r o v a a l l e f a m i g l i e d i q u a n t i h a n n o p e r s o l a v i t a , a i f e r i t i - c u i a u g u r i a m o u n p r o n t o r i s t a b i l i m e n t o - e a l l e s q u a d r e d i s o c c o r s o . I n u n m o m e n t o d i c o s ì g r a v e l u t t o p e r l ’ a m i c o p o p o l o s p a g n o l o , d e s i d e r o f a r p e r v e n i r e a V o s t r a M a e s t à e a i c o n g i u n t i d e l l e v i t t i m e i l p i ù s i n c e r o c o r d o g l i o d e g l i i t a l i a n i t u t t i e l e e s p r e s s i o n i d e l l a m i a p e r s o n a l e v i c i n a n z a " , a g g i u n g e i l c a p o d e l l o S t a t o .