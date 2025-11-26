R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o p e r l a b i o d i v e r s i t à p r e s e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l l e i n i z i a t i v e s v i l u p p a t e n e g l i a n n i n e l l a T e n u t a d i A c q u a P a n n a e i l p r o g e t t o d i r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l e a r e e u m i d e r e a l i z z a t o n e l l ’ O a s i d i G a b b i a n e l l o p e r r i s p o n d e r e a u n ’ e s i g e n z a c o n c r e t a d e l l a c o m u n i t à . G r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n F e d e r p a r c h i , l a S c u o l a S u p e r i o r e S a n t ’ A n n a d i P i s a , l ’ U n i v e r s i t à d i P i s a e l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i F i r e n z e , d a l 2 0 2 0 l ' a z i e n d a h a r a f f o r z a t o l a b i o d i v e r s i t à d e l l a T e n u t a d i 1 . 3 0 0 e t t a r i a S c a r p e r i a , n e l M u g e l l o , d o v e s g o r g a A c q u a P a n n a . H a v a l o r i z z a t o , i n o l t r e , i l s u o p a t r i m o n i o b o s c h i v o , c o n i u g a n d o g l i o b i e t t i v i d i t u t e l a d e g l i h a b i t a t n a t u r a l i e d i m i t i g a z i o n e c l i m a t i c a - s p i e g a S a n p e l l e g r i n o i n u n a n o t a - A t t r a v e r s o i l c e n s i m e n t o d e l l a f l o r a e d e l l a f a u n a c o n d o t t o a l l ’ i n t e r n o d i q u e s t ’ a r e a c a r a t t e r i z z a t a d a l l ’ 8 8 % d i h a b i t a t n a t u r a l i , è e m e r s o c h e è i l l u o g o i d e a l e p e r o s p i t a r e 1 2 1 s p e c i e d i v e r t e b r a t i e p i a n t e , 6 6 s p e c i e d i u c c e l l i , u n a n o t e v o l e v a r i e t à d i o r c h i d e e e d i v e r s e s p e c i e d i a n f i b i d i i n t e r e s s e c o n s e r v a z i o n i s t i c o . T r a q u e s t e , 3 4 r i s u l t a n o m i n a c c i a t e s e c o n d o l a L i s t a R o s s a E u r o p e a . S u l s i t o è s t a t a c o n f e r m a t a a n c h e l a p r e s e n z a d i s p e c i e d i p a r t i c o l a r e v a l o r e e c o l o g i c o , c o m e i l T r i t o n e c r e s t a t o i t a l i a n o e i l T r i t o n e p u n t e g g i a t o . I n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à d i P i s a , l ’ a z i e n d a h a s v i l u p p a t o , i n o l t r e , u n p i a n o d i a g r o f o r e s t a z i o n e c h e i n t e r e s s a 1 5 0 e t t a r i d i s u p e r f i c i e , m e t t e n d o f i n o r a a d i m o r a s u 2 3 e t t a r i c i r c a 2 . 7 5 0 p i a n t e a u t o c t o n e , t r a c u i q u e r c i a , c a r p i n o , b i a n c o s p i n o , n o c c i o l o , c i l i e g i o s e l v a t i c o e s a m b u c o . H a c r e a t o a n c h e c i r c a 6 c h i l o m e t r i d i c o r r i d o i e c o l o g i c i p e r m i g l i o r a r e l a d i s p o n i b i l i t à d i c i b o e r i f u g i o p e r u c c e l l i m i g r a t o r i l u n g o l e r o t t e E u r o p a - A f r i c a . T r a q u e s t e s p e c i e f i g u r a a n c h e l a t o r t o r a s e l v a t i c a , l a c u i p r e s e n z a è i n d e c l i n o i n t u t t a E u r o p a , a c a u s a d e l l a f r a m m e n t a r i e t à d e g l i h a b i t a t , d e l l a p e r d i t a d i s i e p i e d e l l a s c a r s i t à d i s e m i , t a n t o d a e s s e r e i n c l u s a n e l l a l i s t a r o s s a I u c n c o m e ' v u l n e r a b i l e ' a l i v e l l o e u r o p e o . A l c o n t e m p o S a n p e l l e g r i n o s i r i p r o p o n e d i f a v o r i r e l a p r e s e n z a d i i m p o l l i n a t o r i , a n f i b i e o r c h i d e e , i m p o r t a n t i i n d i c a t o r i d e l l a q u a l i t à d e l l ’ h a b i t a t e p r e z i o s i p e r l ’ a m b i e n t e . N e l l a T e n u t a d i V i l l a P a n n a è s t a t o i n s t a l l a t o u n B e e H o t e l e s e m i n a t i c a m p i f i o r i t i p e r g l i i m p o l l i n a t o r i - a p i e f a r f a l l e d i u r n e - v e r i ' g u a r d i a n i ' d e l l a b i o d i v e r s i t à e d e l l a r i s o r s a a c q u a . D a l 2 0 2 4 è a t t i v o u n m o n i t o r a g g i o b a s a t o s u t e c n o l o g i e d i g i t a l i , c h e h a r i l e v a t o u n a u m e n t o d e l l ’ a t t i v i t à d e g l i i m p o l l i n a t o r i - p a s s a t a d a 7 8 1 a 3 . 7 1 3 b u z z - i n s i e m e a u n i n c r e m e n t o d e l l e s p e c i e o s s e r v a t e e a u n m i g l i o r a m e n t o d e g l i i n d i c a t o r i d i i d o n e i t à d e g l i h a b i t a t . S a n p e l l e g r i n o h a p r e s e n t a t o a n c h e i l p r o g e t t o d i r i g e n e r a z i o n e d e l l e z o n e u m i d e d e l l ’ O a s i d i G a b b i a n e l l o , s i t u a t a n e l C o m u n e d i B a r b e r i n o d i M u g e l l o e r i c o n o s c i u t a c o m e A r e a N a t u r a l e P r o t e t t a d i I n t e r e s s e L o c a l e d a l l a R e g i o n e T o s c a n a . N e g l i u l t i m i a n n i l ' O a s i , c h e s i e s t e n d e s u u n a s u p e r f i c i e d i 2 5 e t t a r i , d i c u i 8 e t t a r i d i s t a g n i , h a s o f f e r t o d e g l i e f f e t t i d e l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o . P e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l l e c o m u n i t à l o c a l i , i l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o , i n s i e m e a l C o m u n e d i B a r b e r i n o d i M u g e l l o e a l p a r t n e r t e c n i c o E t i f o r , s i è o c c u p a t o d e l l a s u a r i q u a l i f i c a z i o n e i d r o l o g i c a e d e c o s i s t e m i c a . L ' i n t e r v e n t o p r e v e d e i n f a t t i l ’ e s t e n s i o n e d e l l ’ a r e a a l l a g a t a f i n o a l 4 0 % i n p i ù r i s p e t t o a l l a s i t u a z i o n e i n i z i a l e , l ’ e f f i c i e n t a m e n t o d e l l a p r e s a d a l t o r r e n t e T a v a i a n o , i l c o n t r o l l o d e i s e d i m e n t i , i n t e r v e n t i d i r i f o r e s t a z i o n e e l a c r e a z i o n e d i p e r c o r s i e p u n t i d i o s s e r v a z i o n e p e r l a f r u i z i o n e r e s p o n s a b i l e . A q u e s t o p r o g e t t o s i a f f i a n c a n o i n t e r v e n t i m i r a t i a t u t e l a d e g l i a n f i b i e d e l l ’ a v i f a u n a . L ’ O a s i r a p p r e s e n t a , i n f a t t i , u n p u n t o d i s o s t a f o n d a m e n t a l e l u n g o l a r o t t a m i g r a t o r i a t i r r e n i c a e o s p i t a u n a r i c c h i s s i m a b i o d i v e r s i t à : l o s t u d i o c o n d o t t o d a l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e h a c e n s i t o 9 1 s p e c i e d i u c c e l l i , c o n u n a g a r z a i a d i 1 1 3 c o p p i e d i a i r o n i e u n a b u o n a p r e s e n z a d i a n f i b i , t r a c u i a n c h e i l t r i t o n e c r e s t a t o . “ P r o t e g g e r e i t e r r i t o r i i n c u i s g o r g a n o l e n o s t r e a c q u e m i n e r a l i è d a s e m p r e p a r t e i n t e g r a n t e d e l n o s t r o i m p e g n o , m a o g g i t u t e l a r e l a b i o d i v e r s i t à , m i n a c c i a t a d a i c a m b i a m e n t i c l i m a t i c i , r i c h i e d e u n o s f o r z o a n c o r a p i ù g r a n d e . C o n t i n u i a m o q u i n d i a d a d o t t a r e u n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o , l a v o r a n d o i n s i e m e a i n o s t r i p a r t n e r p e r r i g e n e r a r e b o s c h i , c r e a r e c o r r i d o i e c o l o g i c i , a m p l i a r e l e a r e e u m i d e e s o s t e n e r e s p e c i e c h i a v e c o m e i m p o l l i n a t o r i , a n f i b i e u c c e l l i m i g r a t o r i - h a d i c h i a r a t o I l e n i a R u g g e r i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o - C i p r o p o n i a m o d i m e t t e r e a s i s t e m a , c o n l e i s t i t u z i o n i e l e r e a l t à d e i t e r r i t o r i i n c u i s i a m o p r e s e n t i , l e e s p e r i e n z e a v v i a t e n e l l a T e n u t a d i P a n n a , p e r c o s t r u i r e i n s i e m e n u o v e p a r t n e r s h i p v o l t e a s v i l u p p a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e l o c a l i . U n e s e m p i o è l ’ i n t e r v e n t o s u l l ’ O a s i d i G a b b i a n e l l o , c h e c i h a p e r m e s s o d i p o r t a r e q u e s t o m o d e l l o a n c h e o l t r e l a n o s t r a T e n u t a ” . “ L a c o l l a b o r a z i o n e c o n i l G r u p p o S a n p e l l e g r i n o d i m o s t r a c o m e p o s s a r e a l i z z a r s i u n a p r o f i c u a s i n e r g i a f r a i l m o n d o d e l l ’ i m p r e n d i t o r i a s o s t e n i b i l e e l a t u t e l a d e g l i e c o s i s t e m i - h a o s s e r v a t o L i d i a B a i , c o m p o n e n t e d e l C o n s i g l i o D i r e t t i v o F e d e r p a r c h i - I l p r o g e t t o p u n t a a l l a v a l o r i z z a z i o n e d i u n t e r r i t o r i o d i e c c e l l e n z a p e r b i o d i v e r s i t à , d a l B e e H o t e l a g l i i n t e r v e n t i d i a g r o f o r e s t a z i o n e . L a s i n e r g i a f r a s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e c o n s e r v a z i o n e d e l l a n a t u r a s i d i m o s t r a s t r u m e n t o i n d i s p e n s a b i l e p e r c o m p i e r e p a s s i a v a n t i p e r l a t u t e l a d e l l a n a t u r a , d e l l e c o m u n i t à e d e i t e r r i t o r i ” . “ I l p r o g e t t o d i a g r o f o r e s t a z i o n e n e l l a T e n u t a d i P a n n a m i r a a i n c r e m e n t a r e l ’ a s s o r b i m e n t o d e l c a r b o n i o a t t r a v e r s o l o s t o c c a g g i o n e i t e s s u t i l e g n o s i e a s o s t e n e r e l a b i o d i v e r s i t à t r a m i t e l a c r e a z i o n e d i c o r r i d o i e c o l o g i c i e m i n i - h a b i t a t a t t o r n o a l l e p i a n t e - h a s o t t o l i n e a t o M a t t e o F i n o c c h i d e l l ’ U n i v e r s i t à d i P i s a - L ’ i n i z i a t i v a r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o d i g e s t i o n e s o s t e n i b i l e c a p a c e d i m i g l i o r a r e l a r e s i l i e n z a d e g l i e c o s i s t e m i e d i g e n e r a r e b e n e f i c i a m b i e n t a l i , c o n t r i b u e n d o a l l o s v i l u p p o d i p r a t i c h e a g r i c o l e i n n o v a t i v e e r e s p o n s a b i l i e p r o m u o v e u n a v i s i o n e c o n d i v i s a d i t u t e l a d e l t e r r i t o r i o ” . “ C o n i l p r o g e t t o d e l l ’ O a s i d i G a b b i a n e l l o a b b i a m o a v u t o l ’ o p p o r t u n i t à d i m i s u r a r e n e l d e t t a g l i o l e v a r i a b i l i i d r o m e t e o r o l o g i c h e d e l l a z o n a u m i d a a r t i f i c i a l e u t i l i a c o m p r e n d e r e q u a l i s i a n o i m e c c a n i s m i i d r o l o g i c i c h e n e r e g o l a n o g l i s c a m b i i d r i c i - h a s p i e g a t o D a n i e l e P e n n a , p r o f e s s o r e d i I d r o l o g i a F o r e s t a l e a l l ’ U n i v e r s i t à d i F i r e n z e c h e c o i c o l l e g h i F e d e r i c o P r e t i , A n d r e a D a n i e M a t t e o N i g r o s t a s e g u e n d o i l p r o g e t t o n e l l ’ O a s i G a b b i a n e l l o - L e a t t i v i t à s p e r i m e n t a l i d i m o n i t o r a g g i o s o n o e s s e n z i a l i p e r q u a n t i f i c a r e e s u p p o r t a r e l e d e c i s i o n i d i i n t e r v e n t i g e s t i o n a l i a l l ’ i n t e r n o d i q u e s t o d e l i c a t o e c o s i s t e m a d i t r a n s i z i o n e t r a s i s t e m i a c q u a t i c i e t e r r e s t r i ” .