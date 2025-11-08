M i l a n o , 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - D i f e d e b u t t a a E c o m o n d o 2 0 2 5 , l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a e a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e , p o r t a n d o c o n s é u n a v i s i o n e c h i a r a : r e n d e r e l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i u n p r o c e s s o s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e , t r a s p a r e n t e e d i g i t a l e . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . C u o r e d e l l o s t a n d è l ’ A l b e r o d e l l a S o s t e n i b i l i t à , u n ’ i n s t a l l a z i o n e c h e r a c c o n t a i n m o d o i m m e d i a t o e a c c e s s i b i l e l ’ i m p e g n o d i D i f e r i s p e t t o a g l i O b i e t t i v i d i S v i l u p p o S o s t e n i b i l e ( S D G s ) d e l l e N a z i o n i U n i t e . O g n i “ r a m o ” d e l l ’ a l b e r o r a p p r e s e n t a u n a m b i t o i n c u i l ’ a z i e n d a g e n e r a i m p a t t o p o s i t i v o e m o s t r a l e a z i o n i c o n c r e t e m e s s e i n c a m p o p e r c o n t r i b u i r e a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i , i n p i e n o s p i r i t o d i t r a s p a r e n z a e r e n d i c o n t a z i o n e . L a p a r t e c i p a z i o n e a E c o m o n d o è s t a t a a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r p r e s e n t a r e i l n u o v o B i l a n c i o d i S o s t e n i b i l i t à , r e d a t t o c o m e s e m p r e s u b a s e v o l o n t a r i a , a t e s t i m o n i a n z a d e l l a v o l o n t à d i D i f e d i c o m u n i c a r e i n m o d o c h i a r o e m i s u r a b i l e i l p r o p r i o i m p e g n o a m b i e n t a l e e s o c i a l e . F o n d a t a n e l 1 9 7 8 , D i f e n a s c e c o m e r e a l t à d e d i c a t a a l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i d i c a r t a e c a r t o n e p e r p i c c o l e a z i e n d e d e l t e r r i t o r i o p i s t o i e s e . O g g i , d o p o o l t r e q u a r a n t ’ a n n i d i a t t i v i t à , o f f r e u n s e r v i z i o i n t e g r a t o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , s u p p o r t a n d o i m p r e s e d i d i v e r s i s e t t o r i n e l l a g e s t i o n e r e s p o n s a b i l e d e i p r o p r i r i f i u t i s p e c i a l i . U n p e r c o r s o d i c r e s c i t a c h e p r o s e g u e a n c h e s u l f r o n t e t e c n o l o g i c o , c o n l o s v i l u p p o d e l l e p r i m e s o l u z i o n i d i g i t a l i , e l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a p r i m a e d i z i o n e d e l D i f e M a g a z i n e , l a t e s t a t a g i o r n a l i s t i c a a t t r a v e r s o c u i l ’ a z i e n d a p r o m u o v e l a c u l t u r a d e l l a s o s t e n i b i l i t à e r a c c o n t a p r o g e t t i e b u o n e p r a t i c h e d i a l t r e r e a l t à d e l s e t t o r e . T r a i p r o g e t t i p r e s e n t a t i a E c o m o n d o f i g u r a n o G r e e n S a f e , i l s e r v i z i o d i g i t a l e c h e c o m b i n a s i c u r e z z a e t r a c c i a b i l i t à n e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i . S c e g l i e r e D i f e s i g n i f i c a a f f i d a r e l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i a u n a r e a l t à c o n c o n o s c e n z a e d e s p e r i e n z a d i r e t t a n e l s e t t o r e , c o n v a n t a g g i i n t e r m i n i d i s i c u r e z z a d e i p r o c e s s i e o t t i m i z z a z i o n e d e i c o s t i . U n a s o l u z i o n e c h e g a r a n t i s c e a l c l i e n t e t r a n q u i l l i t à o p e r a t i v a , p e r m e t t e n d o g l i d i c o n c e n t r a r s i p i e n a m e n t e s u l p r o p r i o c o r e b u s i n e s s . “ L e a z i e n d e o g g i n o n c e r c a n o p i ù d i m a r g i n a l i z z a r e s u l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i . P r e f e r i s c o n o c o n c e n t r a r s i s u l p r o p r i o b u s i n e s s , d e l e g a n d o l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i a u n u n i c o p a r t n e r a f f i d a b i l e ” , a f f e r m a A l e s s i o T i s s i , R e s p o n s a b i l e C o m m e r c i a l e d i D i f e . P a r a l l e l a m e n t e , D i f e c o n t i n u a a i n v e s t i r e n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o p r i s e r v i z i , s v i l u p p a n d o s t r u m e n t i c h e s e m p l i f i c a n o l a g e s t i o n e d e i f l u s s i , m i g l i o r a n o l a t r a c c i a b i l i t à e p e r m e t t o n o u n m o n i t o r a g g i o c o s t a n t e d e i d a t i . “ S t i a m o i n v e s t e n d o l e n o s t r e r i s o r s e s i a i n a m b i t o o p e r a t i v o , m a c o n u n a g r a n d e i m p o r t a n z a a n c h e n e l l a s o s t e n i b i l i t à . P e r q u a n t o r i g u a r d a i l f u t u r o , a b b i a m o r i s o r s e d e s t i n a t e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e a l l a r a c c o l t a d a t i . ” , c o m m e n t a F r a n c o R o m a n i , p r e s i d e n t e d i D i f .