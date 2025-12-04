M i l a n o , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o t u t t i s a l v i i p a s s e g g e r i d e l l ' e l i c o t t e r o p r e c i p i t a t o q u e s t a m a t t i n a p o c o p r i m a d e l l e 8 . 3 0 a L a n z a d a , i n p r o v i n c i a d i S o n d r i o , i n l o c a l i t à L e P r e s e . S e c o n d o l e p r i m e i n f o r m a z i o n i , l ' e l i c o t t e r o , p r e c i p i t a t o c o n t r o u n a p a r e t e r o c c i o s a i n u n a z o n a i m p e r v i a , s a r e b b e u n m e z z o p r i v a t o u t i l i z z a t o p e r l a v o r i i n q u o t a . A b o r d o , s e c o n d o q u a n t o r i p o r t a n o i v i g i l i d e l f u o c o , v i s a r e b b e r o s t a t i i l p i l o t a e d u e o p e r a i e l e l o r o c o n d i z i o n i d i s a l u t e s a r e b b e r o c o m p l e s s i v a m e n t e b u o n e , c o n f e r i t e d i l i e v i e n t i t à . S u l p o s t o è s t a t o i n v i a t o l ' e l i c o t t e r o D r a g o 1 6 6 d e l r e p a r t o v o l o d e i v i g i l i d e l f u o c o d e l l a L o m b a r d i a , c o n a b o r d o p e r s o n a l e e l i s o c c o r r i t o r e s p e c i a l i z z a t o . C o n t e s t u a l m e n t e , d a t e r r a è s t a t a m o b i l i t a t a u n a s q u a d r a S a f ( S p e l e o a l p i n o f l u v i a l e ) d e l C o m a n d o p r o v i n c i a l e d i S o n d r i o .