D a m a s c o , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' e s e r c i t o s i r i a n o h a p r e s o i l c o n t r o l l o d e l l a d i g a d i T i s h r e e n , n e l l a c a m p a g n a o r i e n t a l e d i A l e p p o , u n a d e l l e d u e p r i n c i p a l i d i g h e s u l f i u m e E u f r a t e . L o r i p o r t a a l J a z e e r a . L e f o r z e s i r i a n e s o n o s t a t e r i d i s t r i b u i t e i n a l c u n e z o n e d i A l e p p o p e r r a f f o r z a r e l a p r o p r i a p r e s e n z a , d o v e s t a n n o c o n d u c e n d o o p e r a z i o n i d i r i c e r c a n e l l a z o n a d o p o a v e r p r e s o i l c o n t r o l l o d a l l e F o r z e d e m o c r a t i c h e s i r i a n e ( S d f ) g u i d a t e d a i c u r d i . L e S d f c o n t r o l l a v a n o a m p i e z o n e d e l n o r d e d e l n o r d - e s t d e l l a S i r i a , r i c c h e d i p e t r o l i o , g r a n p a r t e d e l l e q u a l i e r a n o s t a t e c o n q u i s t a t e d u r a n t e l a g u e r r a c i v i l e e l a l o t t a c o n t r o i l g r u p p o I s i l ( I s i s ) n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o , u n a g u e r r a c h e l e S d f a v e v a n o c o m b a t t u t o c o m e p r i n c i p a l e a l l e a t o r e g i o n a l e d e g l i S t a t i U n i t i .