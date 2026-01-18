P a r i g i , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n h a s o l l e c i t a t o u n " c e s s a t e i l f u o c o p e r m a n e n t e " d o p o g l i s c o n t r i t r a l e t r u p p e d i D a m a s c o e l e f o r z e c u r d e . P a r l a n d o a l t e l e f o n o c o n i l s u o o m o l o g o s i r i a n o A h m e d a l - S h a r a a , i l c a p o d e l l o S t a t o h a s c r i t t o s u X : " G l i h o e s p r e s s o l a n o s t r a p r e o c c u p a z i o n e p e r l ' e s c a l a t i o n i n S i r i a e p e r i l p r o s e g u i m e n t o d e l l ' o f f e n s i v a p o r t a t a a v a n t i d a l l e a u t o r i t à s i r i a n e . È n e c e s s a r i o u n c e s s a t e i l f u o c o p e r m a n e n t e e s i d e v e r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o s u l l ' i n t e g r a z i o n e d e l l e F o r z e d e m o c r a t i c h e s i r i a n e ( g u i d a t e d a i c u r d i ) n e l l o S t a t o s i r i a n o " .