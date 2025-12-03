M i l a n o , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - C o n o l t r e 3 0 0 p a r t e c i p a n t i , 4 r e l a t o r i v i p e p i ù d i 3 0 s p e a k e r i m p e g n a t i t r a t a v o l e r o t o n d e , i n t e r v e n t i s u l p a l c o p r i n c i p a l e e n e l s e c o n d s t a g e , S i n e r g i e 2 0 2 5 c o n f e r m a l a s u a c e n t r a l i t à n e l p a n o r a m a p r o f e s s i o n a l e d e l r e a l e s t a t e i t a l i a n o . I l t e m a “ V i s i o n e ” h a g u i d a t o u n c o n f r o n t o c h e h a i n t r e c c i a t o d e m o g r a f i a , t r a s f o r m a z i o n i u r b a n e , q u a l i t à d e l l o s t o c k i m m o b i l i a r e e d e v o l u z i o n e d e l m e t o d o d i l a v o r o d e l l e a g e n z i e . F r a n c e s c o B i l l a r i , d e m o g r a f o e r e t t o r e d e l l a B o c c o n i , h a o f f e r t o u n a l e t t u r a p u n t u a l e d e l l e d i n a m i c h e d e m o g r a f i c h e c h e i n c i d o n o s u d o m a n d a a b i t a t i v a e s e r v i z i . F r a n c e s c a Z i r n s t e i n , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i S c e n a r i I m m o b i l i a r i , h a a n a l i z z a t o i m e r c a t i e u r o p e i e i t a l i a n o , e v i d e n z i a n d o l a c r e s c e n t e i m p o r t a n z a d i u n ’ o f f e r t a a d e g u a t a a l l a d o m a n d a e d e l l a s u a a c c e s s i b i l i t à . R o b e r t a M a r c e n a r o L y o n , f o n d a t r i c e d i I m a r k , h a p o r t a t o u n p u n t o d i v i s t a i n t e r n a z i o n a l e c h e l e g a d e s i g n , i n f r a s t r u t t u r e e p o s i z i o n a m e n t o c u l t u r a l e d e i t e r r i t o r i . F a b r i z i o S e g a l e r b a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e F i a i p , h a s o t t o l i n e a t o c o m e l ' a g e n t e i m m o b i l i a r e s i a u n p r e s i d i o d i l e g a l i t à , u n a t u t e l a a l l ' i n t e r n o d e l m e r c a t o i m m o b i l i a r e c h e p o r t a v a l o r e e c o m p e t e n z e . “ S i n e r g i e è u n c o n t e s t o e s i g e n t e , p e n s a t o p e r u n c o n f r o n t o r e a l e t r a a z i e n d e e p r o f e s s i o n i s t i ” h a d i c h i a r a t o G e r a r d o P a t e r n a , o r g a n i z z a t o r e d e l l ’ e v e n t o . “ I l n o s t r o è u n p a l c o i m p e g n a t i v o e c h i l o h a c a l c a t o a v e v a u n m e s s a g g i o c h i a r o d a c o n d i v i d e r e c o l m e r c a t o . L a v i s i o n e n a s c e c o s ì , d a l l a r e s p o n s a b i l i t à d i c i ò c h e f a c c i a m o o g n i g i o r n o e d a u n a c o m u n i t à c h e s i r i c o n o s c e i n u n a d i r e z i o n e c o n d i v i s a . ” D u r a n t e l a g i o r n a t a è s t a t o p r e s e n t a t o i n a n t e p r i m a M a n i f e s t o , l a n u o v a c o m m u n i t y d e d i c a t a a g l i a g e n t i i m m o b i l i a r i . I l p r o g e t t o n a s c e g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e d i c i n q u e p r o m o t o r i : I l a r i a P r o f u m i , f r a c t i o n a l e x e c u t i v e e c o n s u l e n t e s t r a t e g i c a , R u d y B a n d i e r a , c o n t e n t c r e a t o r e d i v u l g a t o r e d i g i t a l e , C a r l a M i g l i a r d i , C e o S i n e r g i e E d i z i o n i , R i c c a r d o S c a n d e l l a r i , c o n s u l e n t e d i c o m u n i c a z i o n e e p e r s o n a l b r a n d i n g s t r a t e g i s t e G e r a r d o P a t e r n a , d i v u l g a t o r e e i m p r e n d i t o r e n e l s e t t o r e i m m o b i l i a r e . M a n i f e s t o s i f o n d a s u n o v e v a l o r i g u i d a : m e r i t o , a m b i z i o n e , n e t w o r k , i n n o v a z i o n e , f i d u c i a , e c c e l l e n z a , s e l e z i o n e , t r a s p a r e n z a , o p p o r t u n i t à . L a n a t u r a d e l p r o g e t t o n o n è d i r e t e c o m m e r c i a l e , m a d i e c o s i s t e m a d i a l l e a n z e - p r o f e s s i o n i s t i e a z i e n d e - c h e u n i s c e p e r s o n e c o n v a l o r i c o m u n i e v o l o n t à d i c o s t r u i r e u n o r i e n t a m e n t o c o n d i v i s o p e r i l s e t t o r e . L a r o a d m a p c o m p l e t a s a r à r e s a p u b b l i c a i n u n e v e n t o l i v e o r g a n i z z a t o p e r i l 2 9 g e n n a i o 2 0 2 6 ( w w w . m a n i f e s t o . r e / p a r t e c i p a ) .