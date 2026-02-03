R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a s i c u r e z z a è i l p i ù g r a n d e f a l l i m e n t o d e l g o v e r n o M e l o n i . I r e a t i s o n o a u m e n t a t i n e l 2 0 2 3 , s o n o a u m e n t a t i n e l 2 0 2 4 . P i a n t e d o s i è s t a t o i n d i c a t o d a l l a L e g a , c h e è a l g o v e r n o d a 8 a n n i . Q u a n d o è c h e s i a s s u m e r a n n o u n a r e s p o n s a b i l i t à s e c i s o n o a n c o r a p r o b l e m i d i s i c u r e z z a ? " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì ' s u L a 7 . " L a s i c u r e z z a v a g a r a n t i t a e d è r e s p o n s a b i l i t à a n z i t u t t o d e l l o S t a t o e d e l M i n i s t r o d e g l i I n t e r n i . E l a s m e t t e s s e r o d i p r e n d e r s e l a c o n i s i n d a c i , p e r c h é n o n è u n a r e s p o n s a b i l i t à d e i s i n d a c i . V o g l i o n o f a r e q u a l c o s a d i s e r i o s u l l a s i c u r e z z a ? N o i a b b i a m o f a t t o c o n l e a l t r e o p p o s i z i o n i u n a p r o p o s t a : r i p o r t i n o i n I t a l i a i s o l d i b u t t a t i , 8 0 0 m i l i o n i n e i c e n t r i i n A l b a n i a v u o t i d o v e s o n o i m p i e g a t i c e n t i n a i a d i e s p o n e n t i d i p o l i z i a . U s i a m o q u e l l i p e r a s s u m e r e n u o v e f o r z e d e l l ' o r d i n e , p e r c h é s o n o s o t t o o r g a n i c o i n t u t t o i l p a e s e " .