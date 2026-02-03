R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l n u o v o d e c r e t o s i c u r e z z a ? " C o m e a l s o l i t o è s o l o p r o p a g a n d a . L a s i c u r e z z a è u n a c o s a s e r i a e d è u n d i r i t t o d e l l e c i t t a d i n e e d e i c i t t a d i n i , p e r ò p e r f a r e s i c u r e z z a b i s o g n a t e n e r e i n s i e m e l a r e p r e s s i o n e e l a p r e v e n z i o n e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì s u L a 7 . " C o s a h a f a t t o q u e s t o g o v e r n o i n 3 a n n i ? S u l l a r e p r e s s i o n e n o n h a m e s s o u n e u r o . P o s s o f a r l e u n a b a t t u t a ? S e i n v e c e a v e s s e r o m e s s o u n e u r o p e r o g n i n u o v o r e a t o c h e h a n n o f a t t o e l ' a v e s s e r o m e s s o s u l l a s a n i t à p u b b l i c a , m a g a r i a q u e s t ' o r a l e l i s t e d ' a t t e s a s a r e b b e r o m e n o l u n g h e . E i n v e c e s u l l a p r e v e n z i o n e a d d i r i t t u r a h a n n o r i d o t t o l e r i s o r s e . G u a r d i , s o n o p i ù d i 2 0 . 0 0 0 g l i a g e n t i d i p o l i z i a e c a r a b i n i e r i c h e m a n c a n o . P e r q u e s t o n o i p r o p o n i a m o : r i p o r t a t e i n I t a l i a i s o l d i c h e a v e t e b u t t a t o i n q u e l l e p r i g i o n i v u o t e , i n u m a n e , i l l e g a l i i n A l b a n i a e u s a t e q u e l l e r i s o r s e p e r a s s u m e r e i n v e c e g l i a g e n t i d i p o l i z i a e c a r a b i n i e r i c h e m a n c a n o , p e r c h é a n c h e q u e s t o è f a r e p i ù s i c u r e z z a c o n s e r i e t à " .