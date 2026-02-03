R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " M a q u e s t a è l a d i m o s t r a z i o n e d i c o m e q u e s t o u t i l i z z o s i a d e l t u t t o s t r u m e n t a l e . D a v a n t i a f a t t i g r a v i l e i s t i t u z i o n i d e v o n o u n i r e e n o n d i v i d e r e . H o a p p r e z z a t o o g g i l ' i n t e r v i s t a d e l l ' e x c a p o d e l l a p o l i z i a G a b r i e l l i , c h e h a d e t t o c h e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , v e r s o c u i a b b i a m o t u t t i e s p r e s s o s o l i d a r i e t à , v a n n o d i f e s e a n c h e d a c h i l e u t i l i z z a p e r l a p r o p r i a p r o p a g a n d a . E d è e s a t t a m e n t e q u e l l o c h e s t a f a c e n d o o g n i g i o r n o q u e s t o g o v e r n o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a D i M a r t e d ì s u L a 7 .