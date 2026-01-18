R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È f o n d a m e n t a l e m e t t e r e i n c a m p o d e l l e p o l i t i c h e s o c i a l i e c u l t u r a l i c h e a f f r o n t i n o i l f e n o m e n o n e l l a s u a c o m p l e s s i t à . N o n è u n t e m a a l q u a l e s i p u ò r i s p o n d e r e c o n l a p r o p a g a n d a c h e p a r l a a l l a p a n c i a " m e n t r e l a r i c e t t a d e l l a d e s t r a " è s e m p r e l a s t e s s a : s a n z i o n i e r e p r e s s i o n e . C o s a r i s o l v i q u a n d o c h i e d i a u n a f a m i g l i a – c h e m a g a r i n o n h a n e a n c h e i s o l d i p e r l ’ a f f i t t o – d i p a g a r e u n a m u l t a d i 5 0 0 o 1 0 0 0 e u r o p e r c h é i l f i g l i o h a c o m m e s s o u n r e a t o ? M a c h e S t a t o è u n o S t a t o c h e r a g i o n a c o s ì ? . L o d i c e l a s i n d a c a d i G e n o v a , S i l v i a S a l i s , a R e p u b b l i c a . P i u t t o s t o " s e r v o n o p r o g e t t i a l u n g o t e r m i n e p e r l e c o m u n i t à e l ’ i n c l u s i o n e . L a p r i o r i t à è i n v e s t i r e i l p i ù p o s s i b i l e n e l l e s c u o l e " . L a s i c u r e z z a , a g g i u n g e S a l i s , è " i l p i ù g r a n d e i n s u c c e s s o d i q u e s t o g o v e r n o . N o n t a n t o p e r c h é s i a n o l ’ u n i c o : n o n h a n n o f a t t o d i m e g l i o n e m m e n o s u p r e s s i o n e f i s c a l e , c a p a c i t à d i a c q u i s t o d e i s a l a r i , s t a t o s o c i a l e e w e l f a r e . M a l a s i c u r e z z a p e s a d o p p i o : e r a i l l o r o c a v a l l o d i b a t t a g l i a " . Q u a n t o a l c e n t r o s i n i s t r a a g g i u n g e : " A b b i a m o f a t t o d i v e n t a r e n o i l a s i c u r e z z a u n a p a r o l a d ’ o r d i n e d e l l a d e s t r a . M a n o n l o è , n o n è d i n e s s u n o , a n z i è d i t u t t i : è u n a g a r a n z i a c h e d e v e d a r e l o S t a t o a i c i t t a d i n i . U n a n e c e s s i t à . È s t a t o u n e r r o r e d e g l i a n n i p a s s a t i a p p a l t a r l o a u n a s o l a p a r t e p o l i t i c a " .