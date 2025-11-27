R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ G i u s e p p e C o n t e h a e v i d e n t e m e n t e l a m e m o r i a c o r t a e c e r c a d i n a s c o n d e r e l a v e r i t à v e r g o g n a n d o s i p e r q u a n t o f a t t o . I n f a t t i , f u p r o p r i o l u i n e l l a s c o r s a l e g i s l a t u r a a d a r e i l v i a l i b e r a a q u e i d e c r e t i C a r t a b i a c h e o g g i i m p o n g o n o l a d e n u n c i a p e r v e d e r e p u n i t i d e l i n q u e n t i d i r e a t i c o m e i l f u r t o . E c o r r e l a r o n o d i f a t t o q u e s t a m o d i f i c a a l P n r r , i m p e n d e n d o c o s ì a q u e s t o g o v e r n o d i m o d i f i c a r l a . E v i s t o c h e h a l a m e m o r i a c o r t a g l i r i c o r d o c h e l ’ u n i c a f o r z a p o l i t i c a a v o t a r e c o n t r o f u F r a t e l l i d ’ I t a l i a ” . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , A u g u s t a M o n t a r u l i .