R o m a , 9 g e n ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o l a v o r a t o m o l t i s s i m o s u l l a s i c u r e z z a i n t r e a n n i , a n n i d i l a s s i s m o n o n s o n o f a c i l i d a c a n c e l l a r e m a i r i s u l t a t i p e r m e n o n s o n o s u f f i c i e n t i . Q u e s t o d e v e e s s e r e l ' a n n o i n c u i s i c a m b i a p a s s o s u l l a s i c u r e z z a , i n c u i s i f a a n c o r a d i p i ù . M a v o g l i o r i v e n d i c a r e , a b b i a m o l a v o r a t o m o l t o , s o n o s t a t e m o l t i s s i m e l e i n i z i a t i v e v a r a t e " . L o h a d e t t o G i o r g i a M e l o n i n e l l a c o n f e r e n z a d i i n i z i o a n n o .