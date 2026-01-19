R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ P i ù a g e n t i s u l t e r r i t o r i o , i n v e s t i m e n t i i n p r e v e n z i o n e s o c i a l e e n o r m e e f f i c a c i c o n t r o l a d i f f u s i o n e d e i c o l t e l l i t r a i g i o v a n i : d a q u i d e v e r i p a r t i r e u n a v e r a p o l i t i c a p e r l a s i c u r e z z a . D o p o t r e a n n i d i G o v e r n o M e l o n i , i n v e c e , r e g i s t r i a m o m e n o p r e s ì d i e n e s s u n a r i s p o s t a s t r u t t u r a l e , a f r o n t e d i u n a s i t u a z i o n e c h e r i s c h i a d i t r a s f o r m a r s i i n u n ’ e m e r g e n z a " . C o s ì u n a n o t a d e l r e s p o n s a b i l e S i c u r e z z a d e l P d , i l d e p u t a t o d e m o c r a t i c o M a t t e o M a u r i . " D a t r e a n n i i l n u m e r o d e g l i a g e n t i d i p o l i z i a i n s e r v i z i o d i m i n u i s c e e l e a s s u n z i o n i a n n u n c i a t e d a l G o v e r n o n o n s o n o s t a t e s u f f i c i e n t i n e m m e n o a c o p r i r e i l t u r n o v e r . I l r i s u l t a t o è u n i n d e b o l i m e n t o d e l p r e s i d i o t e r r i t o r i a l e , s o p r a t t u t t o n e l l e g r a n d i c i t t à e n e l l e a r e e a m a g g i o r e r i s c h i o . S e r v e u n c a m b i o d i p a s s o i m m e d i a t o . O c c o r r e u n i n v e s t i m e n t o c o n c r e t o c o n u n p i a n o s t r a o r d i n a r i o d i a s s u n z i o n i c h e g a r a n t i s c a u n a p r e s e n z a e f f i c a c e e c o n t i n u a d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e , a c c o m p a g n a t o d a f o r t i i n v e s t i m e n t i n e l l a p r e v e n z i o n e s o c i a l e , i n p a r t i c o l a r e p e r f a r f r o n t e a u n d i s a g i o g i o v a n i l e c r e s c e n t e . S o n o n e c e s s a r i e s u b i t o n o r m e c h e i m p e d i s c a n o l a c i r c o l a z i o n e d e i c o l t e l l i t r a i g i o v a n i , c o m e q u e l l a g i à d e p o s i t a t a d a l P d e c h e i l G o v e r n o f i n g e d i n o n c o n o s c e r e , a f f i a n c a t e d a p o l i t i c h e e d u c a t i v e e s o c i a l i " . " I l G o v e r n o d i m o s t r i d i a v e r e d a v v e r o a c u o r e l a s i c u r e z z a e s m e t t a d i u s a r e q u e s t o t e m a p e r a l i m e n t a r e p r o p a g a n d a o p e r c e r c a r e s c a p p a t o i e a l l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . S e l e a n t i c i p a z i o n i s u l p r o s s i m o d d l S i c u r e z z a f o s s e r o c o n f e r m a t e , v o r r e b b e d i r e c h e s i t r a t t a i n v e c e d e l l ’ e n n e s i m o e l e n c o d i n u o v i r e a t i e i n a s p r i m e n t i d i p e n a , c r i m i n a l i z z a z i o n e d e g l i s t r a n i e r i e n o r m e p e r c o m p r i m e r e i l d i s s e n s o p o l i t i c o . C i o è l o s t e s s o a p p r o c c i o f a l l i m e n t a r e c h e i l G o v e r n o h a a v u t o f i n o a q u i . L a v a l u t a z i o n e s a r à s e m p l i c e : c i s a r à u n v e r o p i a n o d i a s s u n z i o n i s t r a o r d i n a r i e d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e ? C i s a r a n n o l e r i s o r s e p e r p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e d e d i c a t e a i C o m u n i ? C i s a r a n n o n o r m e e f f i c a c i c o n t r o l a d i f f u s i o n e d e l l e a r m i d a t a g l i o e n o n s o l o ? I n a s s e n z a d i r i s p o s t e c o n c r e t e , s a r à l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a d e l f a l l i m e n t o d e l l e p o l i t i c h e d e l l a d e s t r a i n m a t e r i a d i s i c u r e z z a ” .