R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e l ' o n o r e v o l e M o n t a r u l i , c o m e i l s u o c o l l e g a d i m a g g i o r a n z a C o s t a , e v i d e n t e m e n t e h a b i s o g n o d i u n r i p a s s o d e g l i a t t i p a r l a m e n t a r i d a l m o m e n t o c h e h a d e t t o u n a g r a n d e b u g i a . I n c o m m i s s i o n e g i u s t i z i a n e l l ' a u t u n n o 2 0 2 2 s o l o n o i p r e s e n t a m m o u n p a r e r e a l t e r n a t i v o p r o p r i o a l d e c r e t o l e g i s l a t i v o ' i n c r i m i n a t o ' c h e , r e n d e n d o d i v e r s i r e a t i o d i o s i p r o c e d i b i l i s o l o c o n l a q u e r e l a d e l l a v i t t i m a , h a d a t o u n c o l p o s e c c o a l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i " . C o s ì i l d e p u t a t o M 5 s L e o n a r d o D o n n o . " S o l o n o i d e n u n c i a m m o c h e s i s t a v a s p a l a n c a n d o u n n u o v o v a r c o a l l ' i m p u n i t à e a l t r a d i m e n t o d e l l e v i t t i m e d e i r e a t i . F d I , c o n P a l a z z o C h i g i n e l m i r i n o , s e n e l a v ò l e m a n i , c o s ì c o m e f a d a t r e a n n i e c o s ì c o m e h a f a t t o s t a m a t t i n a . L a d e s t r a è a l g o v e r n o , è i l m o m e n t o d e i f a t t i e n o n d e l l e p a r o l e . S i d i a n o u n a m o s s a e g a r a n t i s c a n o s i c u r e z z a a i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .