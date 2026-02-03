R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e i m m a g i n i c h e a b b i a m o v i s t o s a b a t o a T o r i n o d i m o s t r a n o c o n t u t t a e v i d e n z a c h e l ’ o b i e t t i v o e r a q u e l l o d i c o l p i r e l a P o l i z i a . C o m e h a d e t t o i l p r e s i d e n t e M e l o n i s e i p o l i z i o t t i a v e s s e r o r e a g i t o s a r e b b e r o g i à i s c r i t t i n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i . M e n t r e p a r a d o s s a l m e n t e i l c a p o d i i m p u t a z i o n e p e r ‘ i c r i m i n a l i o r g a n i z z a t i ’ c h e l i h a n n o a g g r e d i t i i n g r u p p o , i n m o d o i n f a m e c o n u n m a r t e l l o , n o n è d i t e n t a t o o m i c i d i o . P e r F r a t e l l i d ’ I t a l i a q u e s t o è i n a m m i s s i b i l e . R i t e n i a m o p i u t t o s t o c h e s i a g i u n t o i l m o m e n t o d i r a f f o r z a r e l e t u t e l e p e r l e n o s t r e d o n n e e p e r i n o s t r i u o m i n i i n d i v i s a . A t a l p r o p o s i t o a v e v o p r e s e n t a t o u n a p r o p o s t a d i l e g g e a f f i n c h è , l a d d o v e v i s i a l ’ e v i d e n z a d e l l a l e g i t t i m i t à e n o n a n t i g i u r i d i c i t à d i u n a c o n d o t t a d i f e n s i v a , n o n c i s i a a l c u n a i s c r i z i o n e n e l r e g i s t r o d e g l i i n d a g a t i " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i . " S i t r a t t a - a g g i u n g e - d i u n a t t o d i g i u s t i z i a e d i c i v i l t à g i u r i d i c a n o n s o l o v e r s o l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e , m a v e r s o t u t t i i c i t t a d i n i c h e h a n n o d i r i t t o d i d i f e n d e r s i s e n z a p o i d o v e r s u b i r e a n c h e l ' o n t a d i u n a a z i o n e p e n a l e r i t e n u t a f i n o a o g g i ‘ a t t o d o v u t o ’ . O g g i p i ù c h e m a i , q u i n d i , a l l a l u c e d i q u a n t o a b b i a m o v i s t o s a b a t o a T o r i n o , è n e c e s s a r i o s u p e r a r e q u e s t o a u t o m a t i s m o g a r a n t e n d o i n p r i m o l u o g o a l l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e m a g g i o r i t u t e l e i n o s s e q u i o a l l o r o r u o l o n e l l a d i f e s a e n e l l a s i c u r e z z a d e i c i t t a d i n i ” .