R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " B e n v e n g a n o i s u g g e r i m e n t i d i c h i u n q u e p e r m i g l i o r a r e l e c o s e . A m a g g i o r r a g i o n e s e i s u g g e r i m e n t i v e n g o n o d a a l l e a t i d e l c e n t r o d e s t r a . P e r q u a n t o r i g u a r d a , a d e s e m p i o , l a S i c i l i a n o i s a p p i a m o c h e o g n i s u g g e r i m e n t o s a r à u t i l e p a r t e n d o d a l p r e s u p p o s t o c h e F o r z a I t a l i a g u i d a e c o n t i n u e r à a g u i d a r e , a n c h e d o p o l a v i t t o r i a n e l l e p r o s s i m e e l e z i o n i , l a R e g i o n e s i c i l i a n a ” . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .