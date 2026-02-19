M i l a n o , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A l v i a l a p r i m a u d i e n z a p r e d i b a t t i m e n t a l e n e i c o n f r o n t i d i p r e s u n t i o d i a t o r i d e l l a s e n a t r i c e a v i t a L i l i a n a S e g r e c h e n e l l ' a u t u n n o d e l 2 0 2 2 s i e r a r i v o l t a a l l a P r o c u r a d i M i l a n o p e r f e r m a r e g l i i n s u l t i o n l i n e . D a v a n t i a l l a g i u d i c e d e l l a s e s t a s e z i o n e p e n a l e d e l T r i b u n a l e d i M i l a n o F r a n c e s c a G h e z z i s o n o o t t o l e p e r s o n e i m p u t a t e : p e r t r e è s t a t o d i c h i a r a t o i l " n o n d o v e r s i p r o c e d e r e " p e r r e m i s s i o n e d i q u e r e l a , p e r c h é h a n n o g i à r i s a r c i t o e s i s o n o s c u s a t i . U n i m p u t a t o h a s c e l t o d i e s s e r e g i u d i c a t o c o n r i t o a b b r e v i a t o , m e n t r e g l i a l t r i q u a t t r o - a c c u s a t i d i d i f f a m a z i o n e a g g r a v a t a d a l l ' i s t i g a z i o n e a l l ' o d i o r a z z i a l e - h a n n o c h i e s t o d i e s s e r e a m m e s s i a l l ' i s t i t u t o d e l l a m e s s a a l l a p r o v a . N e l l a p r o s s i m a u d i e n z a , f i s s a t a p e r i l 9 a p r i l e , d o v r a n n o d i m o s t r a r e d i a v e r v e r s a t o i r i s a r c i m e n t i ( t r a i 5 0 0 e i 2 m i l a e u r o ) , d i a v e r p r e s e n t a t o l e t t e r e d i s c u s e a l l a d o n n a s o p r a v v i s s u t a a l c a m p o d i c o n c e n t r a m e n t o d i A u s c h w i t z e d i a v e r t r o v a t o e n t i i d o n e i p e r e f f e t t u a r e l a v o r i d i p u b b l i c a u t i l i t à . I n u d i e n z a u n o d e g l i i n d a g a t i h a p r o p o s t o u n r i s a r c i m e n t o d i 2 m i l a e u r o a l l a F o n d a z i o n e M e m o r i a l e d e l l a S h o a h e l a v o r i d i p u b b l i c a u t i l i t à d a s v o l g e r e i n u n e n t e d a i n d i c a r e n e l l a p r o s s i m a u d i e n z a . A n c h e g l i a l t r i , a l c u n i c o n s i t u a z i o n i p e r s o n a l i e p a t r i m o n i a l i c o m p l i c a t e , h a n n o d a t o l a l o r o d i s p o n i b i l i t à a r i s a r c i r e e a i n d i c a r e a s s o c i a z i o n i d o v e s v o l g e r e l a p r o p r i a a t t i v i t à d i m e s s a a l l a p r o v a .