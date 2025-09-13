B e l g r a d o , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I s e r v i z i s e g r e t i d i d i v e r s i P a e s i s t a n n o f i n a n z i a n d o l e p r o t e s t e i n S e r b i a , s p e n d e n d o 4 m i l i a r d i d i d o l l a r i . L o h a d i c h i a r a t o a T v I n f o r m e r i l p r e s i d e n t e s e r b o A l e k s a n d a r V u č i ć , a g g i u n g e n d o c h e " s o n o s t a t i s p e s i q u a t t r o m i l i a r d i d i d o l l a r i p e r d i s t r u g g e r e l o S t a t o . I l p r i n c i p a l e o r g a n i z z a t o r e d e l l e r i v o l u z i o n i c o l o r a t e v i e n e d a l l ' e s t e r n o . S i t r a t t a d i d i p e n d e n t i d i v a r i s e r v i z i s e g r e t i , c h e o p e r a n o d a d i v e r s i P a e s i . Q u e s t i P a e s i s a n n o c h e s i a m o a c o n o s c e n z a d i c i ò c h e s t a n n o f a c e n d o " .