R o m a , 2 g e n ( A d n k r o n o s ) - " H o s u b i t o p r e c o n i z z a t o c h e s a r e b b e s t a t a u n a l e a d e r e l o è d i v e n t a t a s e n z a b i s o g n o d i n e s s u n o . Q u a n d o n e l 2 0 1 9 i l g o v e r n o g i a l l o v e r d e v e n t i l ò c h e d i v e n t a s s e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i o v a c i l l a i p e r c h é e r a u n i n c a r i c o i m p o r t a n t e . M a a n c o r a p r i m a c h e l ’ o f f e r t a v e n i s s e f o r m a l i z z a t a , l e i r i f i u t ò s u b i t o . E c i d i s s e c h e p e r n o i d i F d i s a r e b b e s t a t o u n m o m e n t o d i c r e s c i t a s t a r e f u o r i d a q u e l p a s t r o c c h i o . H a s e m p r e a v u t o l a c a p a c i t à d i a z z e c c a r e l e s c e l t e , q u e s t a è l a d i f f e r e n z a t r a u n o t t i m o p o l i t i c o e u n g r a n d e l e a d e r " . L o d i c e I g n a z i o L a R u s s a a l G i o r n a l e p a r l a n d o d i G i o r g i a M e l o n i . S a p p i a m o m e n o i n v e c e d e l s u o r a p p o r t o p o l i t i c o c o n A r i a n n a M e l o n i , r e s p o n s a b i l e d e l l a s e g r e t e r i a F d i . C h e c o s a p u ò r a c c o n t a r c i d i i n e d i t o ? " P r a n z i a m o i n s i e m e a l m e n o t r e v o l t e a l m e s e , a b b i a m o a n c h e t r a s c o r s o v a c a n z e i n s i e m e , a l l a f a c c i a d i c e r t e i n s i n u a z i o n e d i a l c u n i s i t i d i g o s s i p s u l l a p r e s u n t a f r e d d e z z a d e i n o s t r i r a p p o r t i . I l l e g a m e n o n è m a i s t a t o c o s ì f o r t e , p r o p r i o p e r c h é c i f r e q u e n t i a m o i n a m i c i z i a e n o n p e r n e c e s s i t à c o m e a v v e n i v a p r i m a q u a n d o d o v e v a m o c o s t r u i r e i l p a r t i t o i n s i e m e a n c h e c o n L o l l o b r i g i d a e D o n z e l l i . O r m a i i n p r i v a t o v e d o p i ù l e i d i G i o r g i a . . . " , r a c c o n t a i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o .