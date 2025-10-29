( A d n k r o n o s ) - I n c i d e n t e s t r a d a l e a l l e 7 . 3 0 d i o g g i a O d e r z o , i n p r o v i n c i a d i T r e v i s o . U n a u t o m o b i l i s t a è m o r t o i n u n o s c o n t r o f r o n t a l e t r a l ' a u t o s u c u i v i a g g i a v a e u n b u s d i A T V O p a r t i t o d a S a n D o n à c o n a b o r d o u n a c i n q u a n t i n a d i s t u d e n t i . I l f a t t o è a v v e n u t o l u n g o v i a M a g g i o r e , a P i a v o n , f r a z i o n e d i O d e r z o n e l t r e v i g i a n o . T r a g l i s t u d e n t i s i r e g i s t r a n o c i n q u e r a g a z z i r i m a s t i c o n t u s i e p o r t a t i i n o s p e d a l e p e r l e c u r e e g l i a c c e r t a m e n t i d e l c a s o . C o s ì c o m e l ’ a u t i s t a d e l b u s . A p e r d e r e l a v i t a u n u o m o c h e e r a a l l a g u i d a d i u n S u v c h e a v r e b b e i n v a s o l a c o r s i a , p e r c a u s e i n c o r s o d i a c c e r t a m e n t o , r e n d e n d o i n e v i t a b i l e l ' i m p a t t o c o n i l b u s m a l g r a d o i l t e n t a t i v o d e l l ' a u t i s t a d i e v i t a r l o . L a c o r s a , d e s t i n a t a p r e v a l e n t e m e n t e a g l i s t u d e n t i , è q u e l l a c h e p a r t e d a S a n D o n à d i P i a v e a l l e 6 . 3 0 , p a s s a p e r i c o m u n i d i T o r r e d i M o s t o e S a n S t i n o d i L i v e n z a , n e l v e n e z i a n o , p e r r a g g i u n g e r e , c o m e d e t t o , i l c o m u n e d i O d e r z o , n e l l a z o n a d e l l e s c u o l e .