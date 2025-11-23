C a g l i a r i , 2 3 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - S c o n t r o f r o n t a l e s u l l a s t a t a l e 1 3 0 a I g l e s i a s , m o r t i i d u e c o n d u c e n t i e g r a v e u n p a s s e g g e r o . L ’ i n c i d e n t e è a v v e n u t o p o c o d o p o l e 3 . 3 0 v i c i n o a l c e n t r o a b i t a t o , n e l t r a t t o d o v e l a 1 3 0 s i r e s t r i n g e a u n a c o r s i a p e r s e n s o d i m a r c i a . L e v i t t i m e s o n o u n 2 2 e n n e a l l a g u i d a d i u n a b e r l i n a e u n 5 1 e n n e a l v o l a n t e d i u n a u t i l i t a r i a , e n t r a m b i o p e r a i d i I g l e s i a s . È s t a t o n e c e s s a r i o l ’ i n t e r v e n t o d e i v i g i l i d e l f u o c o p e r e s t r a r r e d a l l e l a m i e r e d e l l ’ u t i l i t a r i a u n p a s s e g g e r o 3 4 e n n e . G l i o p e r a t o r i d e l 1 1 8 l o h a n n o t r a s p o r t a t o i n c o d i c e r o s s o a l l ’ o s p e d a l e B r o t z u d i C a g l i a r i . S u l p o s t o , a l l ’ a l t e z z a d e l c h i l o m e t r o 5 4 , s o n o i n t e r v e n u t i i c a r a b i n i e r i d i I g l e s i a s , G o n n e s a e V i l l a m a s s a r g i a . L e a u t o s o n o s t a t e s e q u e s t r a t e e g l i i n q u i r e n t i s t a n n o r i c o s t r u e n d o l a d i n a m i c a d e l l ’ i n c i d e n t e .