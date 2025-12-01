R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " E s s e r e a l l a C h a r i t y D i n n e r e f a r n e d a c o n d u t t r i c e è u n r e g a l o c h e r i c e v o . Q u e s t e s e r a t e s o n o u n a g r a n d e o p p o r t u n i t à d i a g g r e g a z i o n e , d i c o m u n i t à e d i c o n d i v i s i o n e v a l o r i a l e " . L o h a d e t t o V e r o n i c a M a y a , a m b a s s a d o r d i A i s m e c o n d u t t r i c e d e l l a C h a r i t y D i n n e r 2 0 2 5 o r g a n i z z a t a d a l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a a M i l a n o . " S u l p a l c o - s o t t o l i n e a - r a p p r e s e n t i a m o i l l a v o r o d i u n g r a n d e g r u p p o c h e a i u t a t a n t e p e r s o n e c o n l a r i c e r c a , m a a n c h e c o n a l t r e a t t i v i t à c o n c r e t e c h e m i g l i o r a n o l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i c o n s c l e r o s i m u l t i p l a . Q u e s t o m i f a s e n t i r e r e s p o n s a b i l e , m a a n c h e g r a t a , p e r c h é r e n d e u t i l e i l m i o r u o l o e l a m i a v i t a , a n c h e c o n e v e n t i d i q u e s t o t i p o " .