R o m a , 3 0 n o v - ( A d n k r o n o s ) - T o m m a s o P a r a d i s o , C h i e l l o , S e r e n a B r a n c a l e , F u l m i n a c c i , D i t o n e l l a p i a g a , F e d e z e M a r c o M a s i n i , L e o G a s s m a n , S a y f , A r i s a , T r e d i c i P i e t r o , S a l D a V i n c i , S a m u r a i J a y , M a l i k a A y n m e , L u c h è , R a f , B a m b o l e d i P e z z a , E r m a l M e t a , N a y t , E l e t t r a L a m b o r g h i n i , M i c h e l e B r a v i , J - A x , E n r i c o N i g i o t t i , M a r i a A n t o n i e t t a e C o l o m b r e , F r a n c e s c a R e n g a , M a r a S a t t e i , L d a e A k a 7 e v e n , D ' A r g e n D ' a m i c o , L e v a n t e , E d d i e B r o c k e P a t t y P r a v o . S o n o 3 0 i B i g i n g a r a a S a n r e m o 2 0 2 6 ( 2 4 - 2 8 f e b b r a i o ) s v e l a t i d a C a r l o C o n t i n e l l ’ e d i z i o n e d e l l e 1 3 : 3 0 d e l T g 1 . C o n u n a m o d i f i c a a l r e g o l a m e n t o g i à a n n u n c i a t a i l d i r e t t o r e a r t i s t i c o h a p o r t a t o a 3 0 i l t o t a l e d e g l i a r t i s t i c h e s a r a n n o i n g a r a a l f e s t i v a l ( d a r e g o l a m e n t o n e e r a n o p r e v i s t i 2 6 ) .