R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a N i ñ a n o n c i s t a a e s s e r e e l e n c a t a t r a g l i a r t i s t i c h e S a n r e m o 2 0 2 6 h a l a s c i a t o a c a s a . L a c a n t a n t e , a l l ' a n a g r a f e C a r o l a M o c c i a , l o h a s c r i t t o c h i a r a m e n t e s u i s o c i a l . " I n q u e s t i g i o r n i h o l e t t o i l m i o n o m e t r a ' g l i e s c l u s i ' d i S a n r e m o . M a n o n s i p u ò e s s e r e e s c l u s i d a q u a l c o s a a c u i n o n s i p r e n d e p a r t e : n o n h o m a i i n v i a t o a l c u n b r a n o a l F e s t i v a l , q u i n d i n o n c ' è n e s s u n m i s t e r o e n e s s u n r e t r o s c e n a . È u n a s c e l t a s e m p l i c e e r a d i c a l e , m a t u r a t a n e l t e m p o " , s o t t o l i n e a . " I n q u e s t i a n n i - s p i e g a - h o s f i o r a t o d a v i c i n o q u e i m o n d i , n e h o o s s e r v a t o i m e c c a n i s m i , l e l u c i , l e g e r a r c h i e . È a n c h e g r a z i e a q u e l l a d i s t a n z a v i g i l e c h e h o c a p i t o d o v e , p e r m e , l a m u s i c a r e s t a v i v a e n e c e s s a r i a " . " I l m o d o i n c u i o g g i S a n r e m o m e t t e i n s c e n a l a m u s i c a - r i m a r c a - a p p a r t i e n e a u n a l t r o p a e s a g g i o : u n g r a n d e d i s p o s i t i v o c h e d e c i d e d o v e p u n t a r e l a l u c e e d o v e t o g l i e r l a , s e c o n d o l o g i c h e c h e h a n n o p o c o a c h e f a r e c o n l a c u r a , l ' a s c o l t o e l a r i c e r c a . N o n è u n g i u d i z i o m o r a l e , è u n a d i s t a n z a d i l i n g u a g g i o . I o n o n m i r i c o n o s c o i n q u e l r a c c o n t o . L a m i a m u s i c a p r e f e r i s c e a l t r i l u o g h i e a l t r i t e m p i : i p a l c h i d e i c l u b , d e i t e a t r i , d e i f e s t i v a l , d o v e c i s i p u ò g u a r d a r e n e g l i o c c h i e r e s p i r a r e i n s i e m e " , a f f e r m a . " E a p r o p o s i t o d i i n c o n t r i v e r i : i l t o u r è u f f i c i a l m e n t e s o l d o u t . G r a z i e p e r l a f i d u c i a e p e r l ' a m o r e c o n c u i s t a t e a c c o m p a g n a n d o q u e s t o p e r c o r s o . C i v e d i a m o p r e s t i s s i m o " , c o n c l u d e .