R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a n u t r i z i o n e è i l p r i m o e p i ù p o t e n t e m e d i c i n a l e d e l l ’ u o m o . L a s c i e n z a d i m o s t r a c h e u n a c o r r e t t a a l i m e n t a z i o n e p u ò n o n s o l o p r e v e n i r e m o l t e m a l a t t i e , m a a n c h e p o t e n z i a r e l e c u r e e r e n d e r l e m a g g i o r m e n t e e f f i c a c i p e r s i n o n e l l e t e r a p i e o n c o l o g i c h e p i ù a v a n z a t e . E s a p p i a m o c h e i n u n a g u e r r a c o m e q u e l l a c o n t r o i l c a n c r o , l e a r m i n o n s o n o m a i a b b a s t a n z a . Q u e s t o è u n m e s s a g g i o s t r a o r d i n a r i o , c h e d e v e d i v e n t a r e u n a s f i d a p o l i t i c a e c u l t u r a l e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o L i c i a R o n z u l l i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' M i c r o b i o t a t r a n u t r i z i o n e e o n c o l o g i a ' p r o m o s s o d a P o s t b i o t i c a . " U n a s f i d a c h e s i b a s a a n c h e s u l l a p r e v e n z i o n e , p e r c h é l a s a l u t e n o n s i c o s t r u i s c e s o l o n e g l i o s p e d a l i , m a n e l l e s c u o l e , n e l l e f a m i g l i e , n e l l e s c e l t e q u o t i d i a n e . E p r o p r i o l a p r e v e n z i o n e è l a m e d i c i n a p i ù i n t e l l i g e n t e , l a p i ù e c o n o m i c a e l a p i ù u m a n a c h e e s i s t a . C o n c l u d o r i n g r a z i a n d o t u t t i c o l o r o c h e , c o m e l a p r o r e t t r i c e a l l a r i c e r c a d i H u m a n i t a s U n i v e r s i t y , p r o f e s s o r e s s a M a r i a R e s c i g n o , o f f r o n o u n c o n t r i b u t o d i c o n o s c e n z a p e r u n d o m a n i m i g l i o r e , p e r n o i e p e r l e f u t u r e g e n e r a z i o n i " , c o n c l u d e .