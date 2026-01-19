R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s s a l u t e ) - S e c o n d o i d a t i p i ù r e c e n t i , s o l o i l 7 0 % d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i i n I t a l i a p a r t e c i p a a t t i v a m e n t e a l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a i n m e d i c i n a , l a s c i a n d o s c o p e r t o u n p r e o c c u p a n t e 3 0 % d e l l a c a t e g o r i a . U n a s i t u a z i o n e c h e s i a g g r a v a c o n s i d e r a n d o c h e i l 6 7 % d e g l i o p e r a t o r i l a m e n t a l a m a n c a n z a d i t e m p o p e r p a r t e c i p a r e a i c o r s i E c m , n o n o s t a n t e l ' o b b l i g o d i r a g g i u n g e r e 1 5 0 c r e d i t i e n t r o i l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 3 - 2 0 2 5 . I n q u e s t o s c e n a r i o c r i t i c o , K o i n o s C a p i t a l S g r h a l a n c i a t o u n ' o p e r a z i o n e d i c o n s o l i d a m e n t o s e n z a p r e c e d e n t i n e l s e t t o r e d e l l ' e d u c a z i o n e c o n t i n u a i n m e d i c i n a - s i l e g g e i n u n a n o t a - c r e a n d o M e d u s p a c e , i l p r i m o p o l o i t a l i a n o d i e c c e l l e n z a d e d i c a t o a l l a f o r m a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a . L ' i n i z i a t i v a n a s c e d a l l ' a c q u i s i z i o n e d e l 1 0 0 % d i t r e r e a l t à s p e c i a l i z z a t e : D y n a m i c o m E d u c a t i o n , F o r m e d i c a e M p , c h e c o s t i t u i r a n n o i l n u c l e o i n i z i a l e d i u n a m b i z i o s o p r o g e t t o d i a g g r e g a z i o n e . M e d u s p a c e s i p o s i z i o n a c o m e p i o n i e r e d i q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e , p u n t a n d o a d i v e n t a r e i l r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e p e r l ' e c c e l l e n z a n e l l a f o r m a z i o n e m e d i c o - s c i e n t i f i c a . " S i a m o d i f r o n t e a u n m e r c a t o d e l v a l o r e d i c i r c a 1 m i l i a r d o d i e u r o , c a r a t t e r i z z a t o d a u n a f r a m m e n t a z i o n e e s t r e m a c o n o l t r e m i l l e p i c c o l i e m e d i o p e r a t o r i - a f f e r m a G i o r g i o M a g g i a n i , p r e s i d e n t e d i M e d u s p a c e - Q u e s t a d i s p e r s i o n e i m p e d i s c e d i o f f r i r e s e r v i z i d i q u a l i t à o m o g e n e a e a c c e s s i b i l i a t u t t i i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i c h e n e h a n n o b i s o g n o " . I l m e r c a t o d e l l ' E c m i t a l i a n o - s p i e g a l a n o t a - p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e u n i c h e : è a n t i c i c l i c o , e s t r e m a m e n t e r e s i l i e n t e e r e g i s t r a u n t a s s o d i c r e s c i t a a n n u o d e l 4 % . T u t t a v i a , l a f o r t e f r a m m e n t a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i r a p p r e s e n t a u n o s t a c o l o s i g n i f i c a t i v o p e r l ' e v o l u z i o n e d e l s e t t o r e . L a m a n c a n z a d i u n p l a y e r i s t i t u z i o n a l e d i e c c e l l e n z a c h e p o s s a f u n g e r e d a p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e h a c r e a t o u n v u o t o c h e M e d u s p a c e i n t e n d e c o l m a r e . " I l n o s t r o o b i e t t i v o è t r a s f o r m a r e r a d i c a l m e n t e l ' a p p r o c c i o a l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a i n m e d i c i n a - c o n t i n u a M a g g i a n i - V o g l i a m o c r e a r e u n a p i a t t a f o r m a c h e n o n s o l o r i s p o n d a a g l i o b b l i g h i n o r m a t i v i , m a c h e d i v e n t i u n v e r o c a t a l i z z a t o r e d i i n n o v a z i o n e e c r e s c i t a p r o f e s s i o n a l e p e r t u t t o i l s e t t o r e s a n i t a r i o " . L a n u o v a r e a l t à , c h e c o n t a g i à s u u n t e a m d i c i r c a 7 0 p r o f e s s i o n i s t i , p r e v e d e d i r a g g i u n g e r e u n f a t t u r a t o d i c i r c a 1 0 0 m i l i o n i d i e u r o n e l l ' a r c o d e i p r o s s i m i 3 a n n i , c o n c i r c a 3 5 m i l i o n i g i à p r e v i s t i p e r l ' e s e r c i z i o 2 0 2 5 . S o n o i n o l t r e i n c o r s o n u m e r o s e d u e d i l i g e n c e s u p o s s i b i l i t a r g e t a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o , c o n l ' o b i e t t i v o d i a g g r e g a r e c o m p l e s s i v a m e n t e o l t r e 1 0 s o c i e t à n e l l ' a r c o d e i p r o s s i m i 1 2 - 1 8 m e s i . L ' o p e r a z i o n e s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o d i c r e s c e n t e d i g i t a l i z z a z i o n e d e l s e t t o r e s a n i t a r i o . N e l 2 0 2 5 - p r o s e g u e l a n o t a - i l m e r c a t o d e l l ' i n f o r m a t i c a s a n i t a r i a c o n t i n u e r à a c r e s c e r e , c o n u n f o c u s p a r t i c o l a r e s u t e l e m e d i c i n a e m o n i t o r a g g i o r e m o t o , e l e m e n t i c h e p o t r e b b e r o r i v o l u z i o n a r e a n c h e l ' a p p r o c c i o a l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a . " L a n a s c i t a d i M e d u s p a c e r a p p r e s e n t a a d o g g i l a v e r a e v o l u z i o n e , i n a m b i t o p r i v a t o , n e l s e t t o r e d e l l ' e d u c a z i o n e m e d i c o c o n t i n u a - d i c h i a r a S u s a n n a P r i o r e , a m m i n i s t r a t o r e d i F o r m e d i c a e r e s p o n s a b i l e d e i r a p p o r t i i s t i t u z i o n a l i d i M e d u s p a c e - S a r e m o r i f e r i m e n t o i m p o r t a n t e p e r t u t t i g l i s t a k e h o l d e r s d e l s i s t e m a , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a z i e n d e s a n i t a r i e , O r d i n i p r o f e s s i o n a l i , a z i e n d e f a r m a c e u t i c h e e d e l e t t r o m e d i c a l i e p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , c o n g r a n d e a t t e n z i o n e a l l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e c h e g o v e r n e r a n n o i l f u t u r o d e l l a s a l u t e d e g l i i t a l i a n i " . P e r M a d d a l e n a M i l o n e , C e o d i M p , " l ' i n g r e s s o i n M e d u s p a c e è u n a s c e l t a s t r a t e g i c a c h e v a l o r i z z a c o m p e t e n z e e d e s p e r i e n z e c o n s o l i d a t e n e l l a p r o g e t t a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à f o r m a t i v a i n a m b i t o m e d i c o - s c i e n t i f i c o , e i l n u o v o a s s e t t o c i p e r m e t t e d i l a v o r a r e a l l ' i n t e r n o d i u n a v i s i o n e c o n d i v i s a d i l u n g o p e r i o d o , b a s a t a s u r e a l t à a z i e n d a l i s o l i d e e c o m p l e m e n t a r i " . M i g l i o r a r e l ' a c c e s s o e l a q u a l i t à d e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a i n m e d i c i n a - s i l e g g e a n c o r a - s i g n i f i c a g a r a n t i r e c h e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i s i a n o s e m p r e a g g i o r n a t i s u l l e u l t i m e s c o p e r t e s c i e n t i f i c h e e s u l l e m i g l i o r i p r a t i c h e c l i n i c h e , c o n b e n e f i c i d i r e t t i s u l l a q u a l i t à d e l l e c u r e o f f e r t e a i p a z i e n t i . " N o n s i t r a t t a s o l o d i r i s p e t t a r e g l i o b b l i g h i f o r m a t i v i - r i m a r c a M a g g i a n i - I l n o s t r o s c o p o è e l e v a r e i l l i v e l l o c o m p l e s s i v o d e l l a c o m p e t e n z a m e d i c a i t a l i a n a , c o n t r i b u e n d o a u n s i s t e m a s a n i t a r i o p i ù e f f i c i e n t e e a l l ' a v a n g u a r d i a " . L e p r o s p e t t i v e f u t u r e d e l m e r c a t o E c m a p p a i o n o p r o m e t t e n t i n o n o s t a n t e l e s f i d e a t t u a l i , c o n c l u d e l a n o t a . L a c r e s c e n t e c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' i m p o r t a n z a d e l l a f o r m a z i o n e c o n t i n u a , u n i t a a l l e o p p o r t u n i t à o f f e r t e d a l l e n u o v e t e c n o l o g i e , p o t r e b b e t r a s f o r m a r e r a d i c a l m e n t e i l s e t t o r e n e i p r o s s i m i a n n i .