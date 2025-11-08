R o m a , 8 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e g l i u l t i m i 1 5 a n n i i l S s n è s t a t o m e s s o a l l a p r o v a c o m e m a i p r i m a . I l d e f i n a n z i a m e n t o s t r u t t u r a l e - o l t r e 3 7 m i l i a r d i s o t t r a t t i t r a i l 2 0 1 0 e i l 2 0 1 9 - h a i n c i s o n o n s o l o s u i c o n t i , m a s u l l a p e l l e v i v a d e l s i s t e m a : m e n o p o s t i l e t t o , m e n o p e r s o n a l e , m e n o i n v e s t i m e n t i i n t e c n o l o g i a . I n t e r m i n i m e d i c i p o t r e m m o d i r e c h e i l ' p a z i e n t e S s n ' h a s u b ì t o u n a d i e t a f o r z a t a e s b a g l i a t a , a l p u n t o d a c o m p r o m e t t e r e l a s u a c a p a c i t à d i r e a g i r e a l l e i n f e z i o n i . P o i è a r r i v a t o i l C o v i d - 1 9 e l ì S s n , n o n o s t a n t e g i à m a l a t o e d e b o l e , h a u s a t o t u t t e l e f o r z e r i m a s t e p e r s u p e r a r e l ' i n f e z i o n e . L a p a n d e m i a a v r e b b e d o v u t o r a p p r e s e n t a r e l o s p a r t i a c q u e , i l p u n t o d i n o n r i t o r n o . I n v e c e , d o p o g l i a p p l a u s i d a i b a l c o n i , s i è t o r n a t i a l l a r o u t i n e d e l s o t t o - f i n a n z i a m e n t o e d e l l e p r o m e s s e m a n c a t e . N o n s o l o , o g g i i c i t t a d i n i u s a n o l e m a n i p e r a g g r e d i r e m e d i c i e i n f e r m i e r i . D a q u i u n a c h i a m a t a a l l ' a z i o n e . N o i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i s i a m o l a c u r a d i c u i h a b i s o g n o i l S s n , m a s i a m o a n c h e l a t e r a p i a m e n o c o s t o s a e l a p i ù e f f i c a c e d i t u t t e q u e l l e m e s s e i n c a m p o n e g l i u l t i m i a n n i e d i c u i i l S s n h a u r g e n t e b i s o g n o . L a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e è i l c u o r e d e l l a r i f o r m a t e r r i t o r i a l e . S e n z a d i n o i l e C a s e d i c o m u n i t à r e s t a n o s c a t o l e v u o t e , l e n u o v i c a t t e d r a l i n e l d e s e r t o " . L o d i c e a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e S u m a i - A s s o p r o f , a n t i c i p a n d o i t e m i a l c e n t r o d e l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s s o p r o f , ' D o v e f i n i s c e l a t e o r i a e i n i z i a l a c u r a ' , d a l 9 a l 1 3 n o v e m b r e a l N h o w R o m a H o t e l ( c o r s o d ' I t a l i a 1 ) . " S i a m o i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a s a n i t à d i p r o s s i m i t à , a n c h e s e t r o p p o s p e s s o s i a m o c o n s i d e r a t i c o m p r i m a r i , s e c o n d a r i o a d d i r i t t u r a , p e r q u a l c u n o , u n a c u r a c h e s a r e b b e m e g l i o e l i m i n a r e - l a m e n t a M a g i - E ' i l m o m e n t o d i d i r e b a s t a . S e n z a g l i s p e c i a l i s t i c o n v e n z i o n a t i i n t e r n i n e s s u n a r i f o r m a t e r r i t o r i a l e p o t r à f u n z i o n a r e , c o n r i p e r c u s s i o n i s e m p r e p i ù d e v a s t a n t i a n c h e s u g l i o s p e d a l i e s u i p r o n t o s o c c o r s o " . L a ' r i c e t t a ' d i M a g i è " d e s t i n a r e r i s o r s e e c o n o m i c h e s u l p e r s o n a l e e s o p r a t t u t t o s u l l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o . I n p a r t i c o l a r e s u l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e c o n v e n z i o n a t a i n t e r n a , p e r c h é i n g i o c o n o n c ' è s o l o l a n o s t r a p r o f e s s i o n e a l l ' i n t e r n o d e l s e r v i z i o p u b b l i c o , m a i l f u t u r o s t e s s o d e l S s n - s o t t o l i n e a i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i S u m a i A s s o p r o f - N o n o s t a n t e i m e d i c i c o n t i n u i n o a r i p e t e r e c h e s e r v o n o p r o t e i n e , v i t a m i n e e t e r a p i e a d e g u a t e , i g o v e r n i h a n n o p r e f e r i t o t a g l i a r e l e s p e s e , r i d u r r e l e t e r a p i e , c o m p r i m e r e i s e r v i z i . I n v e c e d i c u r a r e i l S s n i r r o b u s t e n d o l o , l o s i è m e s s o a d i e t a . A n z i c h é r a f f o r z a r n e i m u s c o l i - c i o è i l p e r s o n a l e , l a f o r m a z i o n e , l a m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e - s i è s c e l t o d i a l l e g g e r i r l o n e i p u n t i v i t a l i , i l l u d e n d o s i c h e u n s i s t e m a p i ù m a g r o f o s s e a n c h e p i ù e f f i c i e n t e . I l r i s u l t a t o è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : u n S s n i n d e b o l i t o , a n e m i c o , c o n o r g a n i c i r i d o t t i , r i s o r s e i n s u f f i c i e n t i e t e m p i d ' a t t e s a i n f i n i t i " . S u l l e d i s u g u a g l i a n z e e c o n o m i c h e e t e r r i t o r i a l i , M a g i n o n h a d u b b i : " N o n s o n o u n d e s t i n o i n e v i t a b i l e , m a i l r i s u l t a t o d i s c e l t e p o l i t i c h e e g e s t i o n a l i c h e n e g l i a n n i h a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e i n d e b o l i t o l a c a p a c i t à d e l s i s t e m a d i g a r a n t i r e u g u a l i o p p o r t u n i t à d i c u r a a t u t t i i c i t t a d i n i , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l r e d d i t o e d a l l u o g o d i r e s i d e n z a " . Q u i n d i " è n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e c o n p o l i t i c h e d i r i e q u i l i b r i o s t r u t t u r a l e a l f i n e d i r a f f o r z a r e l a m e d i c i n a d i p r o s s i m i t à : l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e c o n v e n z i o n a t a i n t e r n a p u b b l i c a , l a m e d i c i n a g e n e r a l e e l a p e d i a t r i a n e l l e a r e e c a r e n t i , e i n v e s t i r e n e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o p r o m u o v e n d o u n a c c e s s o e q u o a i s e r v i z i d i g i t a l i . S o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e r i d u r r e l e d i s e g u a g l i a n z e e r i p o r t a r e l a s a l u t e a l c e n t r o d e l l e p o l i t i c h e p u b b l i c h e c o m e d i r i t t o e n o n c o m e p r i v i l e g i o " . " L a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e n o n è u n d e t t a g l i o , è i l c u o r e d e l l a r i f o r m a t e r r i t o r i a l e . S e n z a d i n o i l e C a s e d e l l a C o m u n i t à r e s t a n o s c a t o l e v u o t e " , r i p e t e i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e S u m a i - A s s o p r o f . " C h i è l o s p e c i a l i s t a c h e p r e n d e i n c a r i c o i l m a l a t o c r o n i c o , s p e c i e s e c o m p l e s s o , e v i t a n d o g l i i l r i c o v e r o ? I l c o l l e g a o s p e d a l i e r o ? L o s p e c i a l i s t a p r i v a t o ? M a s e m a n c a n o a n c h e i n o s p e d a l e , g l i s p e c i a l i s t i q u a n d o l o f a r e b b e r o ? N e i r i t a g l i d i t e m p o ? M a h a n n o t e m p o ? " , i n c a l z a M a g i . " S e n z a d i n o i - c o n c l u d e - l e l i s t e d ' a t t e s a c o n t i n u e r a n n o a c r e s c e r e s e m p r e d i p i ù , c o m e g l i a c c e s s i a l p r o n t o s o c c o r s o o n e g l i o s p e d a l i . S e n z a d i n o i l ' i n t e g r a z i o n e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o r i m a n e s o l o u n o s l o g a n . C h i e d i a m o i n v e s t i m e n t i , s t r u m e n t i e r i s o r s e , m a s o p r a t t u t t o r i c o n o s c i m e n t o d e l n o s t r o r u o l o p r o f e s s i o n a l e . N o n v o g l i a m o a p p l a u s i , v o g l i a m o r i s o r s e e c o n t r a t t i " . " D i q u e s t a M a n o v r a - h a s o t t o l i n e a t o - d i c o s o l o c h e p e r l a n o s t r a s a n i t à p u b b l i c a s i p o t e v a e s i d o v e v a f a r e d i p i ù . S o p r a t t u t t o p e r l a m e d i c i n a d e l t e r r i t o r i o e l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e n o n c i s o n o b u o n e n o t i z i e " . " S e n o n s i i n v e s t e s u l l a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e n o n c i p u ò e s s e r e u n a a d e g u a t a e t e m p e s t i v a p r e s a i n c a r i c o d e i m a l a t i c r o n i c i e q u i n d i l e l i s t e d ' a t t e s a c o n t i n u e r a n n o a c r e s c e r e s e m p r e d i p i ù , c o m e g l i a c c e s s i a l p r o n t o s o c c o r s o o n e g l i o s p e d a l i . S e n z a d i n o i , l ' i n t e g r a z i o n e t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o r i m a n e s o l o u n o s l o g a n " , a v v e r t e M a g i . I n f i n e s u l l e C a s e d i c o m u n i t à c h e d o v r e b b e r o e n t r a r e a r e g i m e e n t r o g i u g n o 2 0 2 6 , " s o n o d o t a t e d i w i - f i , a p p a r e c c h i a t u r e n u o v e e s a l e d ' a t t e s a a c c o g l i e n t i . M a i l r i s c h i o è c h e d i v e n t i n o i n u o v i ' n o n - l u o g h i ' d e l l a s a n i t à i t a l i a n a : b e l l i d a v e d e r e , d i f f i c i l i d a a b i t a r e . P e r q u e s t o , l o r i p e t i a m o : i m u r i n o n c u r a n o , i m e d i c i s ì . E s e n z a s p e c i a l i s t i c a a m b u l a t o r i a l e , s e n z a p e r s o n a l e i n f e r m i e r i s t i c o - c o n c l u d e i l s e g r e t a r i o S u m a i - A s s o p r o f - i l P n r r r i m a n e u n a c r o n i m o , n o n u n a r i f o r m a .