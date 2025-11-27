R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I m e d i c i a v r e b b e r o l a n e c e s s i t à d i l a v o r a r e n e l l a m a n i e r a p i ù t r a n q u i l l a p o s s i b i l e , s e n z a p e n s a r e a l l o s f i l a r e d e l l e t o g h e d i e t r o , c o m e a c c a d e i n g r a n p a r t e d ’ E u r o p a . V o g l i o r i c o r d a r e c h e s o l t a n t o P o l o n i a e I t a l i a m a n t e n g o n o a n c o r a i l r e a t o p e n a l e p e r l ’ e r r o r e m e d i c o " . L o h a d e t t o A n t o n i o M a g i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S u m a i A s s o p r o f , i n t e r v e n e n d o n e l p a n e l d e d i c a t o a l l a r i f o r m a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à p e n a l e e c i v i l e i n s a n i t à a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . M a g i h a s o t t o l i n e a t o a n c h e i l t e m a d e i r i s a r c i m e n t i . " I n I t a l i a n o n è p r e v i s t o u n f o n d o a d h o c , m e n t r e , i n a l t r i P a e s i , q u e s t o f o n d o c o p r e i d a n n i c h e i l p a z i e n t e p u ò s u b i r e e g a r a n t i s c e r i s a r c i m e n t i i m m e d i a t i " . I l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l S u m a i A s s o p r o f h a p o i r i c h i a m a t o i l p e s o e c o n o m i c o d e l l a m e d i c i n a d i f e n s i v a . " I l r i s c h i o d i f i n i r e s o t t o p r o c e s s o a l i m e n t a u n a m e d i c i n a d i f e n s i v a c h e c o s t a 1 3 m i l i a r d i a l l o S t a t o . S e q u e s t e r i s o r s e v e n i s s e r o u t i l i z z a t e n e l f o n d o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , m o l t e p r o b l e m a t i c h e s a r e b b e r o g i à r i s o l t e . L a p r e s e n z a d e l p e n a l e s p i n g e i c o l l e g h i a d a n d a r e a l l ’ e s t e r o , a n o n r i m a n e r e n e l s e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . È u n d a n n o p e r i p r o f e s s i o n i s t i f o r m a t i i n I t a l i a e p e r i p a z i e n t i , c h e t r o v a n o s e m p r e m e n o m e d i c i e i n f e r m i e r i " .