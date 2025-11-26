R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " D a q u e s t o F o r u m u s c i r à f o r t e i l c o n c e t t o c h e s i è i n c a m m i n o . C i s o n o m o l t i a t t o r i c h e v o g l i o n o c o n t i n u a r e a c a m m i n a r e , a v e n d o u n a m e t a b e n c h i a r a : g a r a n t i r e c h e i p r i n c i p i i s p i r a t o r i d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e s i a n o a n c o r a t u t e l a t i , a t t r a v e r s o u n c a m b i a m e n t o n e c e s s a r i o , p e r c h é o g g i l e c o n d i z i o n i s o n o d i v e r s e d a q u e l l e c h e c ' e r a n o q u a n d o i l S s n n a c q u e . P e r t a n t o s t a a n o i l a r e s p o n s a b i l i t à , i n s i e m e a c h i f a p o l i t i c a , d i f a r e i n m o d o c h e i l p e r s e g u i m e n t o d i q u e s t i p r i n c i p i s i a g a r a n t i t o i n u n a l o g i c a d i s o s t e n i b i l i t à " . L o h a d e t t o F a b r i z i o d ' A l b a , d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I d i R o m a e p r e s i d e n t e F e d e r s a n i t à n a z i o n a l e , a l l a 2 0 e s i m a e d i z i o n e d e l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t a d A r e z z o . " S i a n d r à a t e n d e r e i n u n p u n t o d i e q u i l i b r i o d i v e r s o a q u e l l o d i o g g i , p e r c h é " l a s i t u a z i o n e a t t u a l e " n o n s i p u ò d e f i n i r e t a l e - s o t t o l i n e a d ' A l b a - L a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t o , è u n a n e c e s s i t à , m a d o v r e m o c a p i r e d o v e f a r l a p o g g i a r e " . D o v r a n n o e s s e r e " p r i n c i p i e r e g o l e d i f f e r e n t i . R i g u a r d o a l t e m a d e l l e a u t o n o m i e - a g g i u n g e - c ' è d a c h i e d e r s i s e l a s t r u t t u r a d e l l ' o f f e r t a s a n i t a r i a s i a a n c o r a d a p e r s e g u i r e , p e r c h é h a d i m o s t r a t o , f i n o a o g g i , c h e a v o l t e n o n f a v o r i s c e i l p e r s e g u i m e n t o d e l l ' e q u i t à . Q u e s t o l o s i p u ò f a r e a n c h e c o n d e l l e r e g o l e n u o v e , s e n z a d i s t r u g g e r e l ' i m p i a n t o n o r m a t i v o e r e g o l a t o r i o , p e r ò - c o n c l u d e - è n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e " .