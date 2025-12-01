R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i , o r m a i m o l t i a n n i f a , q u a l c u n a l t r o n e e r a g i à a c o n o s c e n z a , q u a l c u n o c h e e r a n e l m i o g r e m b o e l o s t a v a a b i t a n d o d a m e n o d i 9 0 g i o r n i : m i a f i g l i a . Q u a n d o v e n n e p r o n u n c i a t a q u e l l a d i a g n o s i , n o n c a p i i b e n e t u t t e l e p a r o l e , e r a n o s p a v e n t o s e e i n c o m p r e n s i b i l i . I l m i o c o r p o l e a v r e b b e c o m p r e s e a l p o s t o m i o m o l t i a n n i d o p o , s e n t e n d o p e z z i d i s é s c i v o l a r e v i a , l e n t a m e n t e e i n e s o r a b i l m e n t e " . C o n q u e s t e p a r o l e L i n d a , u n a d e l l e o l t r e 1 4 4 m i l a p e r s o n e i n I t a l i a c o n s c l e r o s i m u l t i p l a , h a a p e r t o a M i l a n o l a C h a r i t y D i n n e r 2 0 2 5 d i A i s m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i m u l t i p l a , r a c c o n t a n d o c o n v o c e f e r m a e d e m o z i o n a t a i l m o m e n t o i n c u i h a r i t r o v a t o f i d u c i a n e l f u t u r o , v i v e n d o o g n i g i o r n o c o n l a s c l e r o s i m u l t i p l a m e t t e n d o s i i n g i o c o . " O g g i , t a n t i a n n i d o p o q u e l g i o r n o , l a r i c e r c a è a n d a t a m o l t o a v a n t i - h a c o n t i n u a t o L i n d a - G r a z i e a l p r e z i o s o l a v o r o d i r i c e r c a t o r i , s c i e n z i a t i e n e u r o l o g i , i n f a t t i , l e p a r o l e s c l e r o s i m u l t i p l a n o n s o n o p i ù l e s t e s s e , c o s ì c o m e n o n l o è p i ù l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p e r s o n e c o n s c l e r o s i m u l t i p l a e l a r i a b i l i t a z i o n e " , c h e è m i g l i o r a t a . " E p p u r e n o n b a s t a , d o b b i a m o a r r i v a r e a c a n c e l l a r e d e f i n i t i v a m e n t e q u e l l e 2 p a r o l e . D o b b i a m o i n t e r r o m p e r e q u e l l a c l e s s i d r a f a t a l e i n c u i o g n i 3 o r e v i è u n a n u o v a d i a g n o s i d i s c l e r o s i m u l t i p l a " . P r e n d e n d o " i n p r e s t i t o " l e p a r o l e d a l l o ' Z i o V a n j a ' d i A n t o n C e c h o v , L i n d a h a l e t t o : " V i v r e m o u n a l u n g a , u n a l u n g a s e r i e d i g i o r n i , d i l u n g h e s e r a t e ; s o p p o r t e r e m o c o n p a z i e n z a l e p r o v e c h e i l d e s t i n o c i m a n d e r à ; d i r e m o c h e a b b i a m o s o f f e r t o , c h e a b b i a m o p i a n t o , e p p u r e i o c r e d o , c r e d o a r d e n t e m e n t e , a p p a s s i o n a t a m e n t e " . P e r q u e s t o , h a a f f e r m a t o , " v e r r à t r o v a t a l a c u r a d e f i n i t i v a . S o c h e t r a 5 , 1 0 , 2 0 a n n i s i t r o v e r à . F o r s e i o n o n l a v e d r ò , m a a q u e l l i c h e v e r r a n n o d o p o d i m e q u e l l e 2 p a r o l e n o n f a r a n n o p i ù p a u r a . E s e o g g i p o s s i a m o i m m a g i n a r e u n f u t u r o d i v e r s o è g r a z i e a c h i h a c r e d u t o n e l l a r i c e r c a . A i s m e l a s u a F o n d a z i o n e , c o n i l p r o g e t t o d e l N e u r o B r i t e R e s e a r c h C e n t e r , s t a n n o c o s t r u e n d o u n l u o g o d o v e l a r i a b i l i t a z i o n e n o n è s o l o c u r a , m a a n c h e s p e r a n z a e d o v e l a r i c e r c a a p r e n u o v e s t r a d e p e r u n a m i g l i o r e q u a l i t à d e l l a v i t a e p e r a r r i v a r e u n g i o r n o a u n a c u r a d e f i n i t i v a " , h a c o n c l u s o L i n d a i n v i t a n d o a d o n a r e p e r l a r i c e r c a .