R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i a s s i s t i a m o a u n a c r e s c e n t e c a r e n z a d i v o c a z i o n e v e r s o l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o , u n a c r i t i c i t à s u l l a q u a l e è n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e c o n d e c i s i o n e . S e n z a p r o f e s s i o n i s t i m o t i v a t i , s o l i d i , g u i d a t i d a c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e r o b u s t e e d a u n a v i s i o n e s i s t e m i c a , l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o n o n è i n g r a d o d i e s p r i m e r e p i e n a m e n t e l e p r o p r i e p o t e n z i a l i t à a s o s t e g n o d i u n a s a n i t à e q u a e s o s t e n i b i l e e d i u n a r i c e r c a e s v i l u p p o d i q u a l i t à . I n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , a p p l i c a z i o n i d e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m e t o d i d i a g n o s t i c i a v a n z a t i e s o s t e n i b i l i t à r a p p r e s e n t a n o s f i d e c e n t r a l i p e r i l p r e s e n t e e i l f u t u r o d e l s e t t o r e , m a d e v o n o e s s e r e g o v e r n a t e d a u n p e n s i e r o s c i e n t i f i c o s t r u t t u r a t o e d a u n a c o m u n i t à p r o f e s s i o n a l e c o e s a , c a p a c e d i o r i e n t a r e l ' i n n o v a z i o n e g a r a n t e n d o a l t e m p o s t e s s o e q u i t à d i a c c e s s o , s o s t e n i b i l i t à d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e m o d e r n i z z a z i o n e n e l l a r i c e r c a e s v i l u p p o . I n q u e s t o c o n t e s t o , S i b i o c s i c o l l o c a d a s e m p r e c o m e u n a v o c e i n d i p e n d e n t e , m e t o d o l o g i c a m e n t e s o l i d a e s a l d a m e n t e a n c o r a t a a l m e t o d o s c i e n t i f i c o . P r o p r i o p e r q u e s t o , l a s o c i e t à è i n g r a d o d i o f f r i r e u n c o n t r i b u t o c o n c r e t o s i a a i p r o f e s s i o n i s t i c h e a l l e i s t i t u z i o n i " . C o s ì S a b r i n a B u o r o , n u o v a p r e s i d e n t e S i b i o c , S o c i e t à i t a l i a n a d i b i o c h i m i c a c l i n i c a e b i o l o g i a m o l e c o l a r e c l i n i c a - m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o , i l l u s t r a a l c u n i d e i t e m i c h i a v e c h e g u i d e r a n n o l e a z i o n i d e l m a n d a t o c h e s i c o n c l u d e a f i n e 2 0 2 7 . N e l c o r s o d e l l a s e d u t a d e l n u o v o C o n s i g l i o d i r e t t i v o d e l l a S i b i o c s o n o s t a t i c o n d i v i s i e a p p r o v a t i i l p i a n o d i a t t i v i t à e l a n u o v a s t r u t t u r a o r g a n i z z a t i v a d e l l a s o c i e t à : a p p r o p r i a t e z z a e p r o p o s t e d i a g g i o r n a m e n t o d e i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) ; p r o m o z i o n e d e l l ' i n n o v a z i o n e e d e l l a s o s t e n i b i l i t à i n m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o ; s o s t e g n o a i g i o v a n i p r o f e s s i o n i s t i ; f o r m a z i o n e e d e d u c a z i o n e , i n s i e m e a u n a c o l l a b o r a z i o n e s t r u t t u r a t a e t r a s p a r e n t e c o n l ' i n d u s t r i a d e l l a d i a g n o s t i c a , c o n l e a s s o c i a z i o n i e a u n r a f f o r z a m e n t o d e l l e s i n e r g i e c o n l e a l t r e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , n o n s o l o c l i n i c h e . A u t r i c e d i n u m e r o s e p u b b l i c a z i o n i s c i e n t i f i c h e , B u o r o g u i d e r à l a S i b i o c n e l p r o s s i m o b i e n n i o c o n l ' o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o a l l ' i n t e r n o d e l S s n " v a l o r i z z a n d o l e c o m p e t e n z e d e i p r o f e s s i o n i s t i e p r o m u o v e n d o m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e d i a g n o s t i c i s e m p r e p i ù a p p r o p r i a t i , i n n o v a t i v i e s o s t e n i b i l i . U n p e r c o r s o c h e p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o u n d i a l o g o r e s p o n s a b i l e c o n i l m o n d o i n d u s t r i a l e , l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r d i s c i p l i n a r e e u n a m a g g i o r e c a p a c i t à d i g o v e r n o d e l l ' i n n o v a z i o n e , a b e n e f i c i o d e l l ' i n t e r o s i s t e m a s a n i t a r i o " . S e c o n d o l a n e o p r e s i d e n t e , " i l d e c e n t r a m e n t o d e l l e a t t i v i t à s a n i t a r i e p e r m e t t e r à a l l a m e d i c i n a d i a v v i c i n a r s i a i c i t t a d i n i . P e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o , l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o d e v e c a m b i a r e v e s t e e i n t e g r a r s i p i e n a m e n t e n e i p e r c o r s i d i a s s i s t e n z a t e r r i t o r i a l e , g a r a n t e n d o u n a c c e s s o d i q u a l i t à a n c h e i n q u e s t i n u o v i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i . C i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n c a m b i a m e n t o s t r u t t u r a l e , n o n a u n s e m p l i c e a d a t t a m e n t o - o s s e r v a - S i b i o c d a a n n i c o n t r i b u i s c e a l l a c o s t r u z i o n e d e l l a g o v e r n a n c e d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o d e c e n t r a t a , c o n u n a f o r t e l e a d e r s h i p s c i e n t i f i c a , i n p a r t i c o l a r e n e l l ' a m b i t o d e l l ' i m p l e m e n t a z i o n e d e l D m 7 7 e d e l l e C a s e d e l l a c o m u n i t à , d o v e i l l a b o r a t o r i o d e v e e s s e r e p i e n a m e n t e i n t e g r a t o p e r p o t e r a f f i a n c a r e r e a l m e n t e i l c i t t a d i n o " . C o n l ' a p p r o v a z i o n e d e l n u o v o n o m e n c l a t o r e t a r i f f a r i o , " l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e h a n n o l a p o s s i b i l i t à d i p r o p o r r e n u o v i L e a - s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e S i b i o c - Q u e s t o c r e a u n o s p a z i o p e r u n i f o r m a r e l e p r a t i c h e , c o l m a r e v u o t i o a v a n z a r e n u o v e r i c h i e s t e . S e v o g l i a m o l a v o r a r e d a v v e r o s u l v a l o r e d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o e s u l l a s o s t e n i b i l i t à , d o b b i a m o e s s e r e p r o p o s i t i v i . P o s s i a m o c a m b i a r e i l p a r a d i g m a d e l l a p r e s c r i z i o n e d e g l i e s a m i , r i d u c e n d o i l n u m e r o d i a c c e s s i d e l p a z i e n t e e f a v o r e n d o p e r c o r s i p i ù e f f i c i e n t i , c o m e l ' u t i l i z z o d e i r e f l e x t e s t e d i p e r c o r s i r i f l e s s i v i s t r u t t u r a t i , c i o è p r o t o c o l l i d i a g n o s t i c i c h e i n t e g r i n o i l s i n g o l o e s a m e , s o l o i n c a s o d i n e c e s s i t à e s e n z a b i s o g n o d i u l t e r i o r i p r e s c r i z i o n i . T u t t o q u e s t o , p e r ò , d e v e e s s e r e m i s u r a b i l e : s e n o n d e f i n i a m o c r i t e r i d i m i s u r a z i o n e , n o n p o s s i a m o d i m o s t r a r e i l v a l o r e r e a l e d e l l e a t t i v i t à c h e s v o l g i a m o " . I n t e m a d i s o s t e n i b i l i t à , " d o b b i a m o a d o t t a r e u n a v i s i o n e a m p i a - a v v e r t e B u o r o - N o n s i t r a t t a s o l o d i r e s p o n s a b i l i t à a m b i e n t a l e , m a d i u n e q u i l i b r i o c o m p l e s s i v o d e l l a m e d i c i n a d i l a b o r a t o r i o . D o b b i a m o c h i e d e r c i d i c o s a a b b i a m o r e a l m e n t e b i s o g n o o g g i n e l l a y o u t d e i l a b o r a t o r i d i d i a g n o s t i c a e d i r i c e r c a , c o m e p o s s i a m o e s s e r e r e s i l i e n t i i n u n c o n t e s t o d i r i s o r s e l i m i t a t e e s p a z i d e f i n i t i , q u a l i s i a n o i r e q u i s i t i t e c n i c o - s c i e n t i f i c i i m p r e s c i n d i b i l i e q u a l i i l i m i t i o l t r e i q u a l i n o n p o s s i a m o a n d a r e s e n z a c o m p r o m e t t e r e q u a l i t à e s i c u r e z z a . R e s i l i e n z a s i g n i f i c a a n c h e s a p e r r i s p o n d e r e a l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e , r i p e n s a n d o m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i e p r o c e s s i . E ' u n a s f i d a c o m p l e s s a , c h e s i a m o p r o n t i a d a f f r o n t a r e c o n r e s p o n s a b i l i t à , c o m p e t e n z a e v i s i o n e . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , S i b i o c h a d e c i s o d i i s t i t u i r e u n a n u o v a d i v i s i o n e d e d i c a t a a i n n o v a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e G r e e n L a b , i n s i e m e a d a l t r i g r u p p i d i l a v o r o t e m a t i c i , c o n l ' o b i e t t i v o d i f o r n i r e i n d i r i z z i s c i e n t i f i c i e o r g a n i z z a t i v i " . L e r i s o r s e u m a n e , e i n p a r t i c o l a r e i g i o v a n i , " r a p p r e s e n t a n o u n o d e i p i l a s t r i d i q u e s t o m a n d a t o - p u n t u a l i z z a l a p r e s i d e n t e - A b b i a m o u n a d i v i s i o n e Y o u n g S c i e n t i s t m o l t o a t t i v a , m a i n t e n d i a m o r a f f o r z a r l a u l t e r i o r m e n t e a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i u n a d i v i s i o n e d i M e n t o r i n g e P r o f e s s i o n a l E m p o w e r m e n t , n e l l a q u a l e l ' e s p e r i e n z a e l e c o m p e t e n z e d i c h i h a c o s t r u i t o l a S i b i o c v e n g a n o m e s s e a l s e r v i z i o d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . L ' o b i e t t i v o n o n è s o l o f o r m a r e g i o v a n i e c c e l l e n t i d a l p u n t o d i v i s t a s c i e n t i f i c o , m a p r o f e s s i o n i s t i c o n u n a v i s i o n e d ' i n s i e m e , c a p a c i d i m u o v e r s i i n u n a c o n o s c e n z a c i r c o l a r e d e l s a p e r e , i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e i l e g a m i t r a s c i e n z a , o r g a n i z z a z i o n e , s o s t e n i b i l i t à e i m p a t t o s u l s i s t e m a s a n i t a r i o e s u l l a r i c e r c a e s v i l u p p o . I l n o s t r o o b i e t t i v o è c h e i g i o v a n i d i o g g i p o s s a n o d i v e n t a r e , d o m a n i , p r o t a g o n i s t i d i u n d e r v i z i o s a n i t a r i o f l e s s i b i l e , c a p a c e d i i n t e g r a r e a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , c a p a c i t à e c o m p e t e n z e a c c a d e m i c h e , r i c e r c a e s v i l u p p o p e r r i s p o n d e r e i n m o d o c o m p l e t o a i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e . E ' u n o b i e t t i v o a m b i z i o s o a c u i t e n g o m o l t o e c h e , c o m e S i b i o c - c o n c l u d e - c i i m p e g n e r e m o a p e r s e g u i r e " .