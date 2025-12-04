M o s c a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r c h é a l l ' I n d i a d o v r e b b e e s s e r e i m p e d i t o d i a c q u i s t a r e p e t r o l i o d a l l a R u s s i a q u a n d o g l i S t a t i U n i t i c o n t i n u a n o a d a c q u i s t a r e u r a n i o r u s s o ? " . L o h a d o m a n d a t o V l a d i m i r P u t i n - a l l a v i g i l i a d e l s u o v i a g g i o d i o g g i e d o m a n i i n I n d i a - a l l ' i n t e r v i s t a t r i c e d e l c a n a l e t e l e v i s i v o I n d i a T o d a y , p a r l a n d o d e l l e " m i n a c c e " d e l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p d i i m p o r r e s a n z i o n i a l l ' I n d i a a c a u s a d e l s u o a c q u i s t o d i p e t r o l i o r u s s o .