L o n d r a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L e f a m i g l i e b r i t a n n i c h e d e v o n o e s s e r e p r o n t e a m a n d a r e i l o r o f i g l i e l e l o r o f i g l i e i n g u e r r a c o n t r o l a R u s s i a . L o h a d e t t o i l c a p o d i S t a t o m a g g i o r e d e l l a D i f e s a b r i t a n n i c o , R i c h a r d K n i g h t o n , a g g i u n g e n d o c h e " p i ù p e r s o n e " d e v o n o e s s e r e p r o n t e a i m b r a c c i a r e l e a r m i p e r p r o t e g g e r e i l P a e s e . S e b b e n e l e p o s s i b i l i t à d i u n a t t a c c o r u s s o d i r e t t o s u l s u o l o b r i t a n n i c o r e s t i n o r e m o t e - h a s p i e g a t o i n t e r v e n e n d o i e r i s e r a a u n e v e n t o d e l R o y a l U n i t e d S e r v i c e s I n s t i t u t e a W e s t m i n s t e r - c i ò " n o n s i g n i f i c a c h e l e p r o b a b i l i t à s i a n o p a r i a z e r o " . K n i g h t o n h a c h i e s t o a l l e s c u o l e d i i n c o r a g g i a r e i b a m b i n i a i n t r a p r e n d e r e l a v o r i n e l l ' i n d u s t r i a b e l l i c a e h a a f f e r m a t o c h e p i ù f a m i g l i e b r i t a n n i c h e " s a p r a n n o c o s a s i g n i f i c a i l s a c r i f i c i o p e r l a n o s t r a n a z i o n e " . L e p a r o l e d e l c a p o d e l l ' e s e r c i t o a r r i v a n o p o c h i g i o r n i d o p o c h e M a r k R u t t e , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a N a t o , h a i p o t i z z a t o c h e l ' E u r o p a p o s s a e s s e r e i l p r o s s i m o o b i e t t i v o d i V l a d i m i r P u t i n e h a e s o r t a t o g l i s t a t i d e l l a N a t o , c o m e l a G r a n B r e t a g n a , a d a d o t t a r e u n a " m e n t a l i t à d a t e m p o d i g u e r r a " , a v v e r t e n d o c h e t r o p p i p a e s i s o n o " s i l e n z i o s a m e n t e c o m p i a c e n t i " . N e l f r a t t e m p o , i l m i n i s t r o d e l l e f o r z e a r m a t e A l C a r n s h a a f f e r m a t o c h e i l P a e s e s i t r o v a " s u l p i e d e d i g u e r r a " e h a a v v e r t i t o c h e " l ' o m b r a d e l l a g u e r r a è a l l e p o r t e d e l l ' E u r o p a " . H a a f f e r m a t o : " L ' o m b r a d e l l a g u e r r a b u s s a a l l a p o r t a d e l l ' E u r o p a e q u e s t a g u e r r a p o t r e b b e e s s e r e p i ù g r a n d e e s a n g u i n o s a d i q u e l l a c h e a b b i a m o v i s s u t o n e g l i u l t i m i t e m p i . K n i g h t o n h a i n v i t a t o i c i v i l i a c o n t r i b u i r e a r a f f o r z a r e l a r e s i l i e n z a n a z i o n a l e p e r g a r a n t i r e i l f u n z i o n a m e n t o d e l R e g n o U n i t o i n c a s o d i c r i s i . H a a f f e r m a t o : " O g n i g i o r n o i l R e g n o U n i t o è o g g e t t o d i u n a s e r i e d i a t t a c c h i i n f o r m a t i c i d a p a r t e d e l l a R u s s i a e s a p p i a m o c h e g l i a g e n t i r u s s i c e r c a n o d i c o m p i e r e s a b o t a g g i e h a n n o u c c i s o s u l l e n o s t r e c o s t e . L ' h a r d p o w e r d e l l a R u s s i a s t a c r e s c e n d o r a p i d a m e n t e " . G r a z i e a l l ' a u m e n t o d e l l a s p e s a p e r l a d i f e s a e a l l e e s p e r i e n z e i n U c r a i n a , l a R u s s i a h a u n e s e r c i t o " i m p o n e n t e , s e m p r e p i ù s o f i s t i c a t o d a l p u n t o d i v i s t a t e c n i c o e o r a a n c h e c o n u n a g r a n d e e s p e r i e n z a d i c o m b a t t i m e n t o " , h a a g g i u n t o . E v i d e n z i a n d o l o s f o r z o d i " t u t t a l a s o c i e t à " n e c e s s a r i o p e r r i s p o n d e r e a l l a s i t u a z i o n e s e m p r e p i ù p e r i c o l o s a i n E u r o p a , i l C a p o d i S t a t o M a g g i o r e d e l l a D i f e s a h a a f f e r m a t o : " I n n a n z i t u t t o , s i g n i f i c a a v e r e p i ù p e r s o n e p r o n t e a c o m b a t t e r e p e r i l p r o p r i o P a e s e " . C i ò n o n s i g n i f i c a s o l o f o r z e r e g o l a r i , m a a n c h e u n a u m e n t o d e l l e r i s e r v e e d e i c a d e t t i , h a a f f e r m a t o . A n c h e i l r i t m o " d o l o r o s a m e n t e l e n t o " d e g l i i n v e s t i m e n t i p r i v a t i ​ ​ n e l s e t t o r e d e l l a d i f e s a d o v e a c c e l e r a r e . " P e r s v i l u p p a r e q u e s t a c a p a c i t à i n d u s t r i a l e a b b i a m o b i s o g n o a n c h e d i p i ù p e r s o n e c h e l a s c i n o l a s c u o l a e l ' u n i v e r s i t à p e r e n t r a r e i n q u e s t o s e t t o r e " , h a a f f e r m a t o . " A b b i a m o q u i n d i b i s o g n o c h e i l e a d e r p o l i t i c i e d e l l a d i f e s a s p i e g h i n o l ' i m p o r t a n z a d e l s e t t o r e a l l a n a z i o n e , e a b b i a m o b i s o g n o c h e l e s c u o l e e i g e n i t o r i i n c o r a g g i n o i b a m b i n i e i g i o v a n i a d u l t i a i n t r a p r e n d e r e u n a c a r r i e r a n e l s e t t o r e " , h a a g g i u n t o . " I l n o s t r o o b i e t t i v o d e v e e s s e r e q u e l l o d i e v i t a r e l a g u e r r a , m a i l p r e z z o p e r m a n t e n e r e l a p a c e s t a a u m e n t a n d o . S e n o n r i u s c i a m o a s p i e g a r e i r i s c h i , n o n p o s s i a m o a s p e t t a r c i c h e i d e c i s o r i p o l i t i c i o l a s o c i e t à i n g e n e r a l e p a g h i n o q u e s t o p r e z z o " .