R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i b e r t à d i s t a m p a è u n v a l o r e f o n d a m e n t a l e , u n v a l o r e c o s t i t u z i o n a l e , t u t e l a t o d a l l ' a r t i c o l o 2 1 , e n o n è m a i d i t r o p p o r i c o r d a r c e l o e c e l e b r a r e q u i n d i q u e l l o c h e n o n è s o l o u n m e s t i e r e m a è u n a m i s s i o n e f o n d a m e n t a l e , s e m p r e p i ù c o m p l e s s a ’ ’ . L o a f f e r m a l a p r e s i d e n t e d i P o s t e , S i l v i a M a r i a R o v e r e , a p r e n d o l a p r e m i a z i o n e d e l T g P o s t e . " E ’ e v i d e n t e c h e v i v i a m o i n t e m p i i n c u i l a f r a m m e n t a z i o n e , l a p o l a r i z z a z i o n e d e l l e o p i n i o n i r e n d o n o c o m p l e s s o p o r t a r e a v a n t i u n m e s t i e r e c h e r i c h i e d e a c c u r a t e z z a , r i c h i e d e e q u i l i b r i o ’ ’ e d ‘ ’ è u n m e s s a g g i o m o l t o b e l l o d a p a s s a r e a c h i i n v e c e q u e s t o m e s t i e r e i n t e n d e f a r l o " , s o t t o l i n e a l a p r e s i d e n t e . " N o i l o i n t e r p r e t i a m o a n c h e c o m e u n ' o c c a s i o n e d i u n i r e u n p a e s e , v o i s a p e t e c h e l a p r e s e n z a c a p i l l a r e d i p o s t e è u n o d e i n o s t r i g r a n d i v a l o r i , l a v i c i n a n z a a l l e p e r s o n e è u n o d e i g r a n d i v a l o r i d i p o s t e , c e r c h i a m o i n t u t t o q u e l l o c h e f a c c i a m o d i e s s e r e e s t r e m a m e n t e i n c l u s i v i , q u i n d i d i p o r t a r e n o n s o l o s e r v i z i m a a n c h e e d u c a z i o n e i n t u t t e l e p a r t i d e l p a e s e e c r e d o c h e i n q u e s t o l e n o s t r e m i s s i o n i s i a n o m o l t o v i c i n e ’ " . " L a s t a m p a i n f o r m a , l a s t a m p a f o r m a g e n e r a z i o n i d i c i t t a d i n i c h e d e v o n o e s s e r e p i ù c o n s a p e v o l i e , p e r f a r e q u e s t o , d e v e p o t e r c o n t a r e s u i n f o r m a z i o n i d i q u a l i t à u n l a v o r o c h e d i f r o n t e a n c h e a l l e s f i d e d i t u t t o , u n m o n d o c h e v a m o l t o v e l o c e e q u i n d i a n c h e l e i n f o r m a z i o n i a r r i v a n o s e m p r e a c c u r a t e i n m a n i e r a m o l t o v e l o c e e s e m p r e p i ù c o m p l e s s o g e s t i r e i p r o c e s s i " , p r o s e g u e R o v e r e c h e c h i u d e n d o m a n d a " u n m e s s a g g i o e u n s u g g e r i m e n t o p a r t i c o l a r e a i n o s t r i g i o v a n i a s p i r a n t i g i o r n a l i s t i ’ " . " I l m i o m e s s a g g i o , i l m i o a u s p i c i o , i l m i o i n c o r a g g i a m e n t o e q u e l l o d i t u t t a P o s t e i t a l i a n a a i r a g a z z i c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a q u e s t o c o n t e s t , è q u e l l o d i s e n t i r e q u e s t a v o c a z i o n e : d i a f f r o n t a r e c o n i l m a s s i m o i m p e g n o q u e s t o m e s t i e r e , d i s e n t i r n e f i n o i n f o n d o l a r e s p o n s a b i l i t à e d i p o r t a r l o a v a n t i a v e n d o i n m e n t e s i c u r a m e n t e u n a c a r r i e r a p r o f e s s i o n a l e t r a l e p i ù a f f a s c i n a n t i e s t i m o l a n t i c h e c i p o s s o n o e s s e r e , m a a n c h e q u e s t o s p i r i t o d i s e r v i z i o , q u e s t a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à v e r s o i c i t t a d i n i , v e r s o l e p e r s o n e c h e s i a f f i d a n o a l l a s t a m p a p e r f o r m a r s i u n ' o p i n i o n e e i n q u e s t o s i c u r a m e n t e è u n q u a l c o s a c h e a n c h e n o i c o n i n o s t r i s t r u m e n t i c e r c h i a m o d i p o r t a r e a v a n t i " .