B u c a r e s t , 1 4 s e t . ( A d n k r o n o s / D p a ) - U n d r o n e è p e n e t r a t o p e r c i r c a 2 0 c h i l o m e t r i n e l l o s p a z i o a e r e o d e l l a R o m a n i a , n e l l a r e g i o n e d i T u l c e a , a l c o n f i n e c o n l ' U c r a i n a , f i n o a l l a c i t t a d i n a d i C h i l i a V e c h e , e d è p o i s c o m p a r s o d a i r a d a r d e g l i F - 1 6 r o m e n i c h e s i s o n o a l z a t i i n v o l o d a l l a b a s e d i F e t e s t i p e r s e g u i r l o . A n c h e l a N a t o h a m o b i l i t a t o d u e E u r o f i g h t e r t e d e s c h i d i s l o c a t i i n R o m a n i a . I l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a h a p o i p r e c i s a t o c h e i l d r o n e n o n h a s o r v o l a t o z o n e a b i t a t e e n o n h a p o s t o u n a m i n a c c i a . I e r i è s t a t a r e g i s t r a t a l a m i n a c c i a d i u n a i n c u r s i o n e c o n d r o n i i n P o l o n i a , h a d e n u n c i a t o i l c o m a n d o m i l i t a r e a V a r s a v i a . N e l p o m e r i g g i o d i i e r i s o n o s t a t i m e s s i i n s t a t o d i e l e v a t a a l l e r t a i s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a . " A c a u s a d e l l a m i n a c c i a d e i d r o n i r u s s i c h e o p e r a n o s u l l ' U c r a i n a v i c i n o a l c o n f i n e c o n l a P o l o n i a , è i n i z i a t a u n a o p e r a z i o n e p r e v e n t i v a d e l l e f o r z e p o l a c c h e e a l l e a t e " , a v e v a d i c h i a r a t o i l P r e m i e r D o n a l d T u s k . L ' a e r o p o r t o d i L u b l i n o è s t a t o c h i u s o a l t r a f f i c o a e r e o p e r c i r c a d u e o r e , f i n o a q u a n d o l a d i f e s a n o n h a d i c h i a r a t o l ' a l l a r m e c e s s a t o . M a n e l l e l o c a l i t à d i S w i d n i k e C h e l m s o n o r i s u o n a t e l e s i r e n e d i a l l a r m e e i n c i n q u e d i s t r e t t i d e l P a e s e a l c o n f i n e c o n l ' U c r a i n a u n a u n i t à d i c r i s i d e l g o v e r n o h a i n v i a t o s m s a i c e l l u l a r i d e i r e s i d e n t i c o n l ' a v v e r t i m e n t o d e l " p e r i c o l o d i u n a t t a c c o d a l c i e l o " .