R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È s t a t a i n a u g u r a t a q u e s t a m a t t i n a l a n u o v a P a l e s t r a O u t d o o r d e l P a r c o d i P i a z z a l e M a r e s c i a l l o G i a r d i n o , i n v i a G o m e n i z z a a l l ’ a l t e z z a d e l c i v i c o 8 1 , a c c a n t o a l l ’ a s i l o n i d o “ I l M a g g i o l i n o ” . L ’ i n t e r v e n t o , r e a l i z z a t o d a l M u n i c i p i o R o m a I C e n t r o c o n i l f i n a n z i a m e n t o d i R o m a C a p i t a l e , h a p r e v i s t o u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i 1 2 0 . 0 0 0 e u r o . I l p r o g e t t o , p r o m o s s o d a l l a p r e s i d e n t e d e l m u n i c i p i o I L o r e n z a B o n a c c o r s i , è n a t o c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e u n o d e i p a r c h i p i ù f r e q u e n t a t i d e l q u a r t i e r e P r a t i , t r a s f o r m a n d o l o i n u n o s p a z i o s p o r t i v o a c i e l o a p e r t o , i n c l u s i v o e a c c e s s i b i l e . L a n u o v a p a l e s t r a c o m p r e n d e c i n q u e a r e e f u n z i o n a l i p e n s a t e p e r u t e n t i d i o g n i e t à e l i v e l l o d i a b i l i t à : f i t n e s s f u n z i o n a l e , s p o r t c i r c u i t , a r e a i n c l u s i v a , O v e r 6 5 – M y L o n g e v i t y , F u n & P l a y , c o n s p a z i d e d i c a t i a n c h e a l p i n g p o n g e a g l i s c a c c h i . “ Q u e s t a p a l e s t r a r a p p r e s e n t a u n m o d e l l o d i r i g e n e r a z i o n e u r b a n a c h e c o n i u g a s a l u t e , s o c i a l i t à e s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e . È u n l u o g o p e n s a t o p e r t u t t i : b a m b i n i , g i o v a n i , a d u l t i e p e r s o n e o v e r 6 5 . U n n u o v o s p a z i o d i c o m u n i t à , d o v e i l b e n e s s e r e s i c o s t r u i s c e i n s i e m e . R i n g r a z i o i n p a r t i c o l a r e i l c o n s i g l i e r e S a r t i n i e l a L i s t a C i v i c a G u a l t i e r i S i n d a c o p e r l ’ i m p e g n o c o n c r e t o e c o s t a n t e c h e h a n n o d e d i c a t o a l l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o p r o g e t t o ” h a d i c h i a r a t o B o n a c c o r s i n e l c o r s o d e l l ' i n a u g u r a z i o n e . L ’ A s s e s s o r e a l l e P o l i t i c h e A m b i e n t a l i d e l M u n i c i p i o I C e n t r o , S t e f a n o M a r i n , h a a g g i u n t o : “ L a n u o v a p a l e s t r a d i v i a G o m e n i z z a è u n p r o g e t t o c h e n a s c e d a l t e r r i t o r i o e p e r i l t e r r i t o r i o . A b b i a m o v o l u t o c r e a r e u n l u o g o c h e u n i s s e a t t i v i t à f i s i c a , i n c l u s i o n e e p a r t e c i p a z i o n e , r e s t i t u e n d o v a l o r e a u n o s p a z i o v e r d e p u b b l i c o c h e o g g i t o r n a a e s s e r e v i s s u t o e c o n d i v i s o d a t u t t i ” .