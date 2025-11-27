Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Laccordo, atteso da tempo e annunciato oggi dal sottosegretario di Forza Italia al Mef, Sandra Savino, per luscita di Roma Capitale dal Fondo di Solidarietà Comunale è una notizia molto positiva che ha ricadute virtuose sullautonomia e sulla flessibilità finanziaria di Roma e permette di liberare importanti risorse economiche da poter destinare agli altri comuni. Allintesa, frutto di un lavoro di ascolto e confronto tra il governo e lAnci, per il quale ringrazio il sottosegretario Savino, titolare del dossier, sarà dato seguito nel corso del primo provvedimento utile. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.