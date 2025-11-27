R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ a c c o r d o , a t t e s o d a t e m p o e a n n u n c i a t o o g g i d a l s o t t o s e g r e t a r i o d i F o r z a I t a l i a a l M e f , S a n d r a S a v i n o , p e r l ’ u s c i t a d i R o m a C a p i t a l e d a l F o n d o d i S o l i d a r i e t à C o m u n a l e è u n a n o t i z i a m o l t o p o s i t i v a c h e h a r i c a d u t e v i r t u o s e s u l l ’ a u t o n o m i a e s u l l a f l e s s i b i l i t à f i n a n z i a r i a d i R o m a e p e r m e t t e d i l i b e r a r e i m p o r t a n t i r i s o r s e e c o n o m i c h e d a p o t e r d e s t i n a r e a g l i a l t r i c o m u n i . A l l ’ i n t e s a , f r u t t o d i u n l a v o r o d i a s c o l t o e c o n f r o n t o t r a i l g o v e r n o e l ’ A n c i , p e r i l q u a l e r i n g r a z i o i l s o t t o s e g r e t a r i o S a v i n o , t i t o l a r e d e l d o s s i e r , s a r à d a t o s e g u i t o n e l c o r s o d e l p r i m o p r o v v e d i m e n t o u t i l e ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , M a u r i z i o G a s p a r r i .