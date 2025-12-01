R o m a , 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " T u t t a l a m i a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a l l a c o m u n i t à e b r a i c a p e r q u a n t o a c c a d u t o n e l l e s c o r s e o r e a M o n t e v e r d e , d o v e è s t a t a d a n n e g g i a t a l a t a r g a d e d i c a t a a S t e f a n o G a j T a c h è d i n a n z i a l l a s i n a g o g a B e t h M i c h a e l " . L o d i c e P a o l o C i a n i , v i c e c a p o g r u p p o a l l a C a m e r a d e l P d - I d p e s e g r e t a r i o d i D e m o s . " R o m a n o n d i m e n t i c a l ’ a t t e n t a t o d e l 1 9 8 2 c o n t r o i l T e m p i o M a g g i o r e i n c u i i l p i c c o l o S t e f a n o f u u c c i s o e o l t r e 4 0 p e r s o n e f u r o n o f e r i t e . D a n n e g g i a r e u n a l a p i d e i n s u a m e m o r i a è u n g e s t o v i l e . L ’ a n t i s e m i t i s m o n o n p u ò e n o n d e v e t r o v a r e n u o v a l i n f a : n e s s u n a c r i t i c a p o l i t i c a d e v e s o b i l l a r e n u o v a d i s c r i m i n a z i o n e . T u t t i d e v o n o v i g i l a r e , s u l l i n g u a g g i o , i g e s t i , l e a z i o n i , p e r c h é m a i l a v i o l e n z a r i t o r n i ” , a g g i u n g e C i a n i .