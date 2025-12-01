R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o f a n a z i o n e d e l l a s i n a g o g a d i M o n t e v e r d e a R o m a è u n a t t o i n a c c e t t a b i l e , c h e m e r i t a u n a c o n d a n n a u n a n i m e d e l l a p o l i t i c a e d i t u t t a l a s o c i e t à e u n a p e n a e s e m p l a r e p e r i c o l p e v o l i , c h e m i a u g u r o s i a n o i n d i v i d u a t i a l p i ù p r e s t o . L ’ a t t o v a n d a l i c o è r e s o a n c o r a p i ù g r a v e d a l d a n n e g g i a m e n t o d e l l a t a r g a d e d i c a t a a l p i c c o l o S t e f a n o G a j T a c h é , v i t t i m a a s o l i d u e a n n i d e l l ’ a t t e n t a t o c o m p i u t o n e l 1 9 8 2 a l T e m p i o M a g g i o r e d a t e r r o r i s t i p a l e s t i n e s i . A l l a C o m u n i t à e b r a i c a c a p i t o l i n a e d i t u t t o i l P a e s e v a l a m i a s o l i d a r i e t à p e r q u e s t a e n n e s i m o o l t r a g g i o ” . L o a f f e r m a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o e s e n a t o r e d e l l a L e g a , G i a n M a r c o C e n t i n a i o . “ L ’ a n t i s e m i t i s m o - a g g i u n g e - s t a r a g g i u n g e n d o l i v e l l i s e m p r e p i ù a l l a r m a n t i n e l n o s t r o P a e s e , i n a s p r i t o d a l l a p r o p a g a n d a p r o P a l d i g r u p p i e s t r e m i s t i . Q u e s t e p e r s o n e n o n s o n o d e g n e d i a l c u n a g i u s t i f i c a z i o n e e , a n z i , v a n n o i s o l a t e c u l t u r a l m e n t e e p o l i t i c a m e n t e . S i d i c h i a r a n o a n t i f a s c i s t e , m a l e l o r o i d e e e l e l o r o a z i o n i d i m o s t r a n o c h e l ’ e s t r e m i s m o , d i q u a l s i a s i c o l o r e p o l i t i c o , è s e m p r e u n a m i n a c c i a p e r l a l i b e r t à e l a s i c u r e z z a d i t u t t i ” .