R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a r i f o r m a d i R o m a C a p i t a l e e n t r a n e l v i v o c o n l ’ a d o z i o n e d e l t e s t o b a s e i n c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a . U n a b a t t a g l i a s t o r i c a d e l l a d e s t r a , u n g r a n d e s u c c e s s o d e l G o v e r n o M e l o n i c h e a v e v a q u e s t o p u n t o s p e c i f i c o n e l p r o p r i o p r o g r a m m a . S i t r a t t a d i u n p r o v v e d i m e n t o c h e a t t r i b u i s c e a R o m a p o t e r i l e g i s l a t i v i s p e c i f i c i s u a l c u n i t e m i f o n d a m e n t a l i c o m e l a c u l t u r a , l e p o l i t i c h e s o c i a l i , i l t u r i s m o , i t r a s p o r t i . U n ’ a u t o n o m i a d i c u i R o m a , p r o p r i o p e r l a s u a s p e c i f i c i t à e u n i c i t à , h a n e c e s s i t à d i d o t a r s i p e r a f f r o n t a r e a l m e g l i o l e s f i d e d e l f u t u r o e p e r c h é u n a c i t t à c o m p l e s s a , u n a g r a n d e m e t r o p o l i c h e è c a p i t a l e a m m i n i s t r a t i v a , d e l l a c r i s t i a n i t à e d e l t u r i s m o , h a b i s o g n o p e r r i d u r r e a l m i n i m o i d i s a g i p e r i s u o i a b i t a n t i , i s u o i l a v o r a t o r i e i s u o i v i s i t a t o r i " . C o s ì i l d e p u t a t o M a r c o P e r i s s a , p r e s i d e n t e d e l l a f e d e r a z i o n e r o m a n a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a .